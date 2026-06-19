Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για την μεταγραφική... τρέλα του Τριφυλλιού

Ο Παναθηναϊκός ήταν δεδομένο πως θα πατήσει... γκάζι στο μεταγραφικό πεδίο και αυτή την στιγμή δουλεύει σε αρκετές και διαφορετικές υποθέσεις για να δώσει στον Γιάκομπ Νίστρουπ τα ''εργαλεία'' που χρειάζεται για να δημιουργήσει το δικό του Τριφύλλι.
Κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις μπαίνουν στη τελική ευθεία, κάποιες θέλουν χρόνο. Πάμε να δούμε όλα τα δεδομένα για καθεμία περίπτωση ξεχωριστά.
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