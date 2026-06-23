Παναθηναϊκός: Τέλος και επίσημα ο Τι Τζέι Σορτς

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Τι Τζέι Σορτς, με τον Αμερικανό γκαρντ να ετοιμάζεται για συμφωνία με τη Βαλένθια.

Η ΚΑΕ των «πρασίνων» προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση, αναφέροντας:

«Σε ευχαριστούμε Τι Τζέι Σορτς! Άφησες τα πάντα στο παρκέ και έκανες κάθε στιγμή ξεχωριστή. Ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου! Μια φορά πράσινος, πάντα πράσινος!».

Ο Σορτς αγωνίστηκε σε 43 ματς της φετινής Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 8.1 πόντους, 2.9 ασίστ, 1.3 ριμπάουντ με 48.6% στα δίποντα, 29.2% στα τρίποντα και 71.7% στις βολές.

Thank you @TjShorts5! 💚



You left everything on the floor and made every moment special.



Wishing you all the best on your next chapter! 🙏



Once a green, always a green! ☘️#paobcaktor pic.twitter.com/5X8uuupcKc — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 23, 2026