Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης: Στο πένθος ο ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο

Μεγάλη απώλεια για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου ο θάνατος του Στέφανου Μπορμπόκη.

Στέφανος Μπορμπόκης
Ο Στέφανος Μπορμπόκης με τη φανέλα του ΠΑΟΚ | INTIME/ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Στο πένθος βυθίστηκε και πάλι η οικογένεια του ΠΑΟΚ και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς ο Στέφανος Μπορμπόκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, μετά από μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, o παλαίμαχος επιθετικός του Δικεφάλου έδωσε για χρόνια τη δική του μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του και στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα από το 1985 έως το 1994, καταγράφοντας 274 συμμετοχές και 39 γκολ, αποτελώντας μια σταθερή παρουσία σε μια ιδιαίτερη περίοδο για τον σύλλογο.

Η απώλειά του αφήνει ένα ακόμη κενό στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια, με τη μνήμη του να συνοδεύει όσους τον γνώρισαν και τον έζησαν μέσα από το ποδόσφαιρο.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ