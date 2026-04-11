Στο πένθος βυθίστηκε και πάλι η οικογένεια του ΠΑΟΚ και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς ο Στέφανος Μπορμπόκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, μετά από μακροχρόνια προβλήματα υγείας.
Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, o παλαίμαχος επιθετικός του Δικεφάλου έδωσε για χρόνια τη δική του μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του και στον κόσμο του ποδοσφαίρου.
Ο Στέφανος Μπορμπόκης φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα από το 1985 έως το 1994, καταγράφοντας 274 συμμετοχές και 39 γκολ, αποτελώντας μια σταθερή παρουσία σε μια ιδιαίτερη περίοδο για τον σύλλογο.
Η απώλειά του αφήνει ένα ακόμη κενό στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια, με τη μνήμη του να συνοδεύει όσους τον γνώρισαν και τον έζησαν μέσα από το ποδόσφαιρο.
- Το μακελειό της Ανάστασης: Το «συμβόλαιο θανάτου» που μετέτρεψε μια αθώα σε «πατροκτόνο»
- Καιρός: Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και αστάθεια - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει
- Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης: Στο πένθος ο ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο
- «Ήταν πλήγμα για εμένα, βασιζόμουν σε αυτά τα λεφτά»: Πώς επιχειρήσεις ζητούν παράνομα πίσω το δώρο Πάσχα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.