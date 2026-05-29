Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου: «Ο Ανδρέας φοβόταν τον Σημίτη, τον τσάκισε η διαδοχή» – Η ατάκα για την Καρυστιανού

Μια συνέντευξη - ποταμό παραχώρησε η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου στην εκπομπή «Buongiorno». Η άλλοτε «σιδηρά κυρία» του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε αποκαλύψειςγια τις τελευταίες μέρες του Ανδρέα Παπανδρέου, το παρασκήνιο της διαδοχής και τον «φόβο» για τον Κώστα Σημίτη, ομολογώντας πως η πολιτική τής άφησε μόνο χρέη και κυνηγητό. Παράλληλα, έκανε μια απρόσμενη παρέμβαση για τη Μαρία Καρυστιανού.

«Εμένα προσωπικά η Μαρία Καρυστιανού μου είναι μία πολύ συμπαθής γυναίκα, μια γυναίκα που είναι μαχήτρια. Μπορώ να της χρεώσω κιόλας ότι η μάχη για τα Τέμπη μέχρι σήμερα ήταν καθοριστική, αλλιώς εάν δεν υπήρχε η Μαρία Καρυστιανού θα είχε θαφτεί προ καιρού», είπε αρχικά η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου.

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου ανέφερε στη συνέχεια: «Τι μου λείπει όμως; Μου λείπει μία πολιτική πλατφόρμα, οι θέσεις. Η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί, δεν κυβερνιέται μόνο με συνθήματα, αλλά με σχεδιασμό και θέσεις. Η γραμμή του Ανδρέα Παπανδρέου δεν υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, όσοι έχουν μείνει είναι καθαρά Σημιτικοί, οι Παπανδρεϊκοί είναι πολιτικά άστεγοι, όπως εγώ».

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου πρόσθεσε επίσης: «Δεν καίγομαι να γίνω βουλευτής. Έχω ζήσει ψηλά, με έναν άνθρωπο που ήταν ψηλά ο πήχης, με ένα μυαλό που ήταν πολύ μπροστά σε όλα τα θέματα. Είχε προβλέψει τα πάντα, ακόμα και 30 χρόνια μετά. Για μένα ήταν δάσκαλος!

Από την πολιτική δεν πήρα τίποτα, παρά μόνο χρέη, πολλά βάσανα και κυνηγητό. Ο Ανδρέας μου είχε πει ότι το ΠΑΣΟΚ μετά από εκείνον θα αλλάξει δραματικά. Τον φοβόταν τον Σημίτη. Πιο πολύ εμπιστευόταν τον Γεννηματά. Τον τσάκισε η διαδοχή. Ο Γεννηματάς ήταν ο άνθρωπος που θα ήταν ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας ήξερε ότι ο Σημίτης θα το πάει αλλού».

