Πρώτος ο Εμμανουήλ Καραλής στην Οστράβα με άλμα στα 5,82 μ.

Την πρώτη θέση στο μίτινγκ Golden Spike της Οστράβα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, επιστρέφοντας στις νίκες λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή του στο Diamond League του Όσλο.
Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,62 μ. και στη συνέχεια τα 5,82 μ., επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να του χαρίσει την κορυφή του αγώνα.
Αφού εξασφάλισε την πρώτη θέση, ο Καραλής επιχείρησε να υπερβεί τα 6,00 μέτρα, ωστόσο δεν κατάφερε να πετύχει το μεγάλο άλμα στις τρεις προσπάθειές του.
Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Thibaut Collet με άλμα στα 5,62 μ., ενώ ακολούθησαν ο Austin Miller και ο David Holý, οι οποίοι ξεπέρασαν τα 5,42 μ.
Ο Καραλής συνεχίζει το αγωνιστικό του πρόγραμμα την Παρασκευή, όταν θα συμμετάσχει στο Diamond League Doha, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για τις 19:00 ώρα Ελλάδας.
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