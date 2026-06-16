Μενού

Πρώτος ο Εμμανουήλ Καραλής στην Οστράβα με άλμα στα 5,82 μ.

Επιστροφή στις νίκες για τον Εμμανουήλ Καραλή. Πρώτος στο μίτινγκ Golden Spike της Οστράβα με άλμα στα 5,82 μ.

Reader symbol
Newsroom
Καραλής
Ο Εμμανουήλ Καραλής | ΙΝΤΙΜΕ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Την πρώτη θέση στο μίτινγκ Golden Spike της Οστράβα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, επιστρέφοντας στις νίκες λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή του στο Diamond League του Όσλο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,62 μ. και στη συνέχεια τα 5,82 μ., επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να του χαρίσει την κορυφή του αγώνα.

Αφού εξασφάλισε την πρώτη θέση, ο Καραλής επιχείρησε να υπερβεί τα 6,00 μέτρα, ωστόσο δεν κατάφερε να πετύχει το μεγάλο άλμα στις τρεις προσπάθειές του.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Thibaut Collet με άλμα στα 5,62 μ., ενώ ακολούθησαν ο Austin Miller και ο David Holý, οι οποίοι ξεπέρασαν τα 5,42 μ.

Ο Καραλής συνεχίζει το αγωνιστικό του πρόγραμμα την Παρασκευή, όταν θα συμμετάσχει στο Diamond League Doha, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για τις 19:00 ώρα Ελλάδας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ