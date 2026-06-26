Ρωτήσαμε το CHAT-GPT ποια είναι η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία των Μουντιάλ

Με την πρώτη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου να οδεύει σιγά προς το τέλος της έχοντας ήδη τις πρώτες μεγάλες εκπλήξεις, με πρώτη και καλύτερη την ισοπαλία της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήριο, είναι μάλλον ο καιρός να ασχοληθούμε με το ματς που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του θεσμού που σε λίγα χρόνια κλείνει τα 100 χρόνια.

Υπάρχουν, προφανώς, πολλά παραδείγματα. Ξεκινώντας από το 1950 και την αδιανόητη για την εποχή ήταν της Εθνικής Αγγλίας από τις ΗΠΑ (1-0) ή την κατάκτηση του τροπαίου από την Ουρουγουάη. Αδιανόητη ήταν και η επικράτηση της Δυτικής Γερμανίας επί της αδιανόητης Ουγγαρίας με 3-2, στο επόμενο Μουντιάλ.

Στα σχετικά πιο πρόσφατα, είναι σίγουρο ότι πρέπει να μπει στη λίστα η νίκη του Καμερούν επί της Αργεντινής του Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1990, η περίφημη ήττα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Γαλλίας από τη Σενεγάλη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2002.



Φυσικά πρέπει να συνυπολογίσουμε τα 7 γκολ της Γερμανίας επί της διοργανώτριας Βραζιλία το 2014, τη Νότια Κορέα που απέκλεισε τη Γερμανία του 2018 αλλά και την ήττα της Αργενινής του Μέσι από τη Σαουδική Αραβία στο προηγούμενο Μουντιάλ.

Η απάντηση του CHAT-GPT

Από όλα αυτά το ChatGPT επέλεξε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Αν μιλάμε για τη μεγαλύτερη έκπληξη σε αποτέλεσμα αγώνα στην ιστορία των Μουντιάλ, δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία, αλλά οι περισσότεροι ιστορικοί του ποδοσφαίρου συμφωνούν ότι είναι:

🥇 United States 1–0 England

Διοργάνωση: 1950 FIFA World Cup

Αποτέλεσμα: ΗΠΑ 1–0 Αγγλία

Γιατί θεωρείται η μεγαλύτερη έκπληξη; Η Αγγλία θεωρούνταν η κορυφαία ποδοσφαιρική δύναμη της εποχής. Οι ΗΠΑ είχαν κυρίως ερασιτέχνες και ημιεπαγγελματίες παίκτες (δάσκαλο, ταχυδρόμο, λαντζέρη κ.ά.). Το αποτέλεσμα ήταν τόσο απίστευτο που αρκετές βρετανικές εφημερίδες νόμιζαν ότι υπήρχε λάθος στο τηλεγράφημα και έγραψαν κατά λάθος «10–1» αντί «1-0».

