Ισπανία - Πράσινο Ακρωτήρι 0-0: «Ρόχας» ναι, «φούριας» όχι και τόσο

Το πρώτο 0-0 του Μουντιάλ του 2026 είναι γεγονός, φέρνοντας και μια... χοντρή γκέλα για την Ισπανία! Η Ρόχα από τα τέλη του πρώτου ημιχρόνου μέχρι και το φινάλε της αναμέτρησης πίεσε ασφυκτικά το Πράσινο Ακρωτήρι, στην πρώτη του παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αλλά οι κακές επιλογές στο τελευταίο τρίτο, η σφιχτή άμυνα του Πράσινου Ακρωτηρίου και ο 40χρονος γκολκίπερ Βοζίνια κράτησαν τους Ίβηρες στο μηδέν στην πρεμιέρα του Group H, γράφει το gazzetta.

Η Ισπανία «πέταξε» το πρώτο μέρος

Από το ξεκίνημα του ματς η Ισπανία επέβαλε τον δικό της ρυθμό, ωστόσο παρότι έφτασε ως τα όρια της περιοχής, οι τελικές ενέργειες των παικτών της «Ρόχα» ήταν απογοητευτικές. Απέναντι σε ένα καλά οργανωμένο Πράσινο Ακρωτήρι που δεν άφηνε χώρους οι παίκτες του Ντε Λα Φουέντε προβλημάτιζαν στην επίθεση καθώς δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν ευκαιρίες παίζοντας χωρίς εξτρέμ. Μάλιστα μέχρι το πρώτο μισάωρο ένα διαγώνιο σουτ του Κουκουρέγια που πέρασε πάνω από το οριζόντιο ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι Ίβηρες,.

Η Ρόχα, έχοντας «πετάξει« το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, πάτησε... γκάζι στα τελευταία λεπτά πιέζοντας ασφυκτικά το Πράσινο Ακρωτήρι και δημιουργώντας πολλές καλές στιγμές χωρίς όμως να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Αρχικά στο 39' μετά από κεφαλιά πάσα του Κουκουρέγια ο Φεράν Τόρες πλάσαρε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια ο Βοζίνια απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Ογιαρθάμπαλ. Στο 45' ο Φεράν Τόρες πάλι με πλασέ βρήκε σε ετοιμότητα τον 40χρονο γκολκίπερ του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο οποίος στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων είπε «όχι» και στην κεφαλιά του Λαπόρτ μετά από κόρνερ.

Η Ρόχα το έπιασε από εκεί που το είχε αφήσει, ούσα συνεχώς στην επίθεση με την έναρξη του δευτέρου μέρους και έχοντας ως κύριο εκτελεστή τον Φαμπιάν Ρουίθ, ωστόσο αδυνατούσε να βρει καθαρό μυαλό για να ανοίξει το σκορ στις δύο με τρεις στιγμές που δημιούργησε ως τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Η κλεψύδρα άδειαζε με την Ισπανία να ασκούσε πίεση με κάθε τρόπο χωρίς αποτέλεσμα.

Μπαίνοντας στο τελευταίο εικοσάλεπτο ο Ντε Λα Φουέντε έριξε στο ματς τον Γιαμάλ, ο οποίος δεν είχε ξεκινήσει καθώς δεν ήταν απόλυτα έτοιμος και κατευθείαν πήρε επιθετικές πρωτοβουλίες, ενώ και ο Μερίνο που μόλις είχε περάσει αλλαγή απείλησε με πλασέ στο 73' που βρήκε τον Βοζίνια πάλι σε ετοιμότητα.

Η Ισπανία είχε προκαλέσει... ασφυξία στον αντίπαλό της, αλλά το Πράσινο Ακρωτήρι κράταγε έχοντας παρκάρει... πούλμαν στην περιοχή του. Στο 88' ο Ογιαρθάμπαλ είδε την προσπάθειά του να κοντράρει σε αντίπαλο και να περνάει δίπλα από το δοκάρι, με τους Ίβηρες να προσπαθούν ως το τέλος, αλλά να μην αποφεύγουν την γκέλα. Μάλιστα στο 91' η Ρόχα πήγε να πάθει «κάζο», αλλά ο Σιμόν μπλόκαρε την κεφαλιά του Ντίνεϊ.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ

Πέμπτη 11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0

Παρασκευή 12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1

22:00 Καναδάς – Βοσνία 1-1

Σάββατο 13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1

22:00 Κατάρ – Ελβετία 1-1

Κυριακή 14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο 1-1

04:00 Αϊτή – Σκωτία 0-1

07:00 Αυστραλία – Τουρκία 2-0

20:00 Γερμανία – Κουρασάο 7-1

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2

Δευτέρα 15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0

05:00 Σουηδία – Τυνησία 5-1

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τρίτη 16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία (ΕΡΤ1)

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τετάρτη 17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ – Νορβηγία (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Αργεντινή – Αλγερία (ΕΡΤ1)

07:00 Αυστρία – Ιορδανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Αγγλία – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Πέμπτη 18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία (ΕΡΤ1)

19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Ελβετία – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Παρασκευή 19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)

03:30 Βραζιλία – Αϊτή (ΕΡΤ1)

06:00 Τουρκία – Παραγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Ολλανδία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο (ΕΡΤ1)

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία (ΕΡΤ1)

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βέλγιο – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος (ΕΡΤ1)

20:00 Αργεντινή – Αυστρία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τρίτη 23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ (ΕΡΤ2 Σπορ)

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη (ΕΡΤ1)

06:00 Ιορδανία – Αλγερία (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Αγγλία – Γκάνα (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τετάρτη 24 Ιουνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ1)

22:00 Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βοσνία – Κατάρ (ΕΡΤ1)

Πέμπτη 25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτή (ΕΡΤ1)

01:00 Σκωτία – Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

04:00 Τσεχία – Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1)

Παρασκευή 26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία (ΕΡΤ1)

02:00 Ιαπωνία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Τουρκία – ΗΠΑ (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία (ΕΡΤ1)

22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1)

Σάββατο 27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1)

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1)

06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1)

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1)

05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1)

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 Φάση των 32 (Χιούστον), ΕΡΤ1

23:30 Φάση των 32 (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 Φάση των 32 (Μοντερέι), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 Φάση των 32 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

04:00 Φάση των 32 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 32 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 32 (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 Φάση των 32 (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 Φάση των 32 (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ

06:00 Φάση των 32 (Βανκούβερ), ΕΡΤ1

21:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1