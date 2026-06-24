Σκωτία – Βραζιλία: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Η Βραζιλία κόντρα στην Σκωτία τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/06) για τον Γ' Όμιλο του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στη 01:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Η «σελεσάο» έχει 4 βαθμούς στα δύο πρώτα ματς και θέλει τη νίκη για να βγει πρώτη στον όμιλο.
Απέναντί της οι Σκωτσέζοι, που έχουν μία νίκη και θέλουν τους βαθμούς για να περάσουν είτε ως δεύτεροι είτε ως τρίτοι, στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Βαθμολογία 3ου Ομίλου
- Βραζιλία 4 β.
- Μαρόκο 4β.
- Σκωτία 3 β.
- Αϊτή 0 β.
Οι δώδεκα όμιλοι του Μουντιάλ 2026
1ος Όμιλος
- Μεξικό
- Νότια Αφρική
- Νότια Κορέα
- Τσεχία
2ος Όμιλος
- Καναδάς
- Βοσνία
- Κατάρ
- Ελβετία
3ος Όμιλος
- Βραζιλία
- Μαρόκο
- Αϊτή
- Σκωτία
4ος Όμιλος
- ΗΠΑ
- Παραγουάη
- Αυστραλία
- Τουρκία
5ος Όμιλος
- Γερμανία
- Κουρασάο
- Ακτή Ελεφαντοστού
- Εκουαδόρ
6ος Όμιλος
- Ολλανδία
- Ιαπωνία
- Σουηδία
- Τυνησία
7ος Όμιλος
- Βέλγιο
- Αίγυπτος
- Ιράν
- Νέα Ζηλανδία
8ος Όμιλος
- Ισπανία
- Πράσινο Ακρωτήρι
- Σαουδική Αραβία
- Ουρουγουάη
9ος Όμιλος
- Γαλλία
- Σενεγάλη
- Ιράκ
- Νορβηγία
10ος Όμιλος
- Αργεντινή
- Αλγερία
- Αυστρία
- Ιορδανία
11ος Όμιλος
- Πορτογαλία
- Κονγκό
- Ουζμπεκιστάν
- Κολομβία
12ος Όμιλος
- Αγγλία
- Κροατία
- Γκάνα
- Παναμάς
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ
Πέμπτη 11 Ιουνίου
22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0
Παρασκευή 12 Ιουνίου
05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1
22:00 Καναδάς – Βοσνία 1-1
Σάββατο 13 Ιουνίου
04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1
22:00 Κατάρ – Ελβετία 1-1
Κυριακή 14 Ιουνίου
01:00 Βραζιλία – Μαρόκο 1-1
04:00 Αϊτή – Σκωτία 0-1
07:00 Αυστραλία – Τουρκία 2-0
23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2
Δευτέρα 15 Ιουνίου
02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0
05:00 Σουηδία – Τυνησία 5-1
19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0
22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1
Τρίτη 16 Ιουνίου
01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1
04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2
22:00 Γαλλία – Σενεγάλη 3-1
Τετάρτη 17 Ιουνίου
01:00 Ιράκ – Νορβηγία 1-4
04:00 Αργεντινή – Αλγερία 3-0
07:00 Αυστρία – Ιορδανία 3-1
20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό 1-1
23:00 Αγγλία – Κροατία 4-2
Πέμπτη 18 Ιουνίου
02:00 Γκάνα – Παναμάς 1-0
05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3
19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική 1-1
22:00 Ελβετία – Βοσνία 4-1
Παρασκευή 19 Ιουνίου
01:00 Καναδάς – Κατάρ 6-0
04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0
22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0
Σάββατο 20 Ιουνίου
01:00 Σκωτία – Μαρόκο 0-1
03:30 Βραζιλία – Αϊτή 3-0
06:00 Τουρκία – Παραγουάη 0-1
20:00 Ολλανδία – Σουηδία 5-1
23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1
Κυριακή 21 Ιουνίου
03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο 0-0
07:00 Τυνησία – Ιαπωνία 0-4
19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0
22:00 Βέλγιο – Ιράν 0-0
Δευτέρα 22 Ιουνίου
01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 2-2
04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3
20:00 Αργεντινή – Αυστρία 2-0
Τρίτη 23 Ιουνίου
00:00 Γαλλία – Ιράκ 3-0
03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2
06:00 Ιορδανία – Αλγερία 1-2
20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 5-0
23:00 Αγγλία – Γκάνα 0-0
Τετάρτη 24 Ιουνίου
02:00 Παναμάς – Κροατία 0-1
05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό 1-0
22:00 Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Βοσνία – Κατάρ (ΕΡΤ1)
Πέμπτη 25 Ιουνίου
01:00 Μαρόκο – Αϊτή (ΕΡΤ1)
01:00 Σκωτία – Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)
04:00 Τσεχία – Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ)
23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία (ΕΡΤ2 Σπορ)
23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1)
Παρασκευή 26 Ιουνίου
02:00 Τυνησία – Ολλανδία (ΕΡΤ1)
02:00 Ιαπωνία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)
05:00 Τουρκία – ΗΠΑ (ΕΡΤ2 Σπορ)
05:00 Παραγουάη – Αυστραλία (ΕΡΤ1)
22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1)
Σάββατο 27 Ιουνίου
03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1)
03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ)
06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1)
06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)
Κυριακή 28 Ιουνίου
00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1)
02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1)
05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1)
05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Δευτέρα 29 Ιουνίου
20:00 Φάση των 32 (Χιούστον), ΕΡΤ1
23:30 Φάση των 32 (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Τρίτη 30 Ιουνίου
04:00 Φάση των 32 (Μοντερέι), ΕΡΤ1
20:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 1 Ιουλίου
00:00 Φάση των 32 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ
04:00 Φάση των 32 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 32 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 32 (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 2 Ιουλίου
03:00 Φάση των 32 (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 3 Ιουλίου
02:00 Φάση των 32 (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ
06:00 Φάση των 32 (Βανκούβερ), ΕΡΤ1
21:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Σάββατο 4 Ιουλίου
01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1
20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 5 Ιουλίου
00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ
Δευτέρα 6 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τρίτη 7 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 9 Ιουλίου
23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 10 Ιουλίου
22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 12 Ιουλίου
00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1
Τρίτη 14 Ιουλίου
22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 15 Ιουλίου
22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1
Κυριακή 19 Ιουλίου
00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1
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