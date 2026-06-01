Συγκλονίζει ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο τετάρτου σταδίου»

Ο άλλοτε αρχηγός και ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Αγγλίας, Κέβιν Κίγκαν, προκάλεσε συγκίνηση αποκαλύπτοντας δημόσια ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο τετάρτου σταδίου, την πιο προχωρημένη μορφή της νόσου, κατά την οποία ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί και σε άλλα σημεία του σώματος.

Η οικογένειά του είχε γνωστοποιήσει ήδη από τον Ιανουάριο ότι ο 75χρονος θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, έπειτα από ιατρικές εξετάσεις λόγω επίμονων συμπτωμάτων στην κοιλιακή χώρα. Από τότε υποβάλλεται σε θεραπεία, έχοντας τη στήριξη του ποδοσφαιρικού κόσμου.

Σε μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του μετά τη γνωστοποίηση της κατάστασής του, ο Κίγκαν καταχειροκροτήθηκε σε εκδήλωση στο Tyne Theatre and Opera House στο Νιούκαστλ. Εκεί αποκάλυψε ότι η διάγνωση προέκυψε τυχαία, μετά από τροχαίο ατύχημα που τον οδήγησε στο χειρουργείο.

«Μετά από ένα τροχαίο χρειάστηκε να υποβληθώ σε επέμβαση. Στις εξετάσεις πριν το χειρουργείο, οι γιατροί εντόπισαν ότι είχα καρκίνο και με παρέπεμψαν σε έναν εξαιρετικό ειδικό για την περίπτωσή μου», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ο θεράπων ιατρός του του πρότεινε μια νέα θεραπευτική μέθοδο και όταν ρώτησε για τα ποσοστά επιτυχίας, έλαβε μια απάντηση που τον αιφνιδίασε. «Μου είπαν ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι 33%. Περίμενα να ακούσω 80% ή 90%, όχι 33%. Παρ’ όλα αυτά συνεχίζω να είμαι εδώ», δήλωσε.

Ο Κίγκαν αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στις Σκάνθορπ, Λίβερπουλ, Αμβούργο, Σαουθάμπτον και Νιούκαστλ, κατακτώντας δύο φορές τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της Ευρώπης το 1978 και το 1979.

Στη συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένη προπονητική πορεία, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη Νιούκαστλ, τη Φούλαμ, την εθνική Αγγλίας και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση της υγείας του, ο Κίγκαν διατήρησε το χιούμορ του. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να αποκτήσει άγαλμα έξω από το γήπεδο της Νιούκαστλ, απάντησε: «Μάλλον θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να πεθάνω», προσθέτοντας ότι για εκείνον η μεγαλύτερη τιμή είναι η αγάπη των φιλάθλων.