Για ποιο λόγο τα μπουκάλια σαμπάνιας στο ναυάγιο του Τιτανικού δεν «έσκασαν» ποτέ

Πάνω από έναν αιώνα μετά τη βύθιση του Τιτανικού στον πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού, μια λεπτομέρεια συνεχίζει να προβληματίζει τους ανθρώπους που συναντούν εικόνες του ναυαγίου: τα εντελώς άθικτα μπουκάλια σαμπάνιας. Ειδικά όταν η βύθισή του προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 1.505 ατόμων και την ολοσχερή απώλεια του ίδιου του πλοίου.

Τα μπουκάλια, βρισκόμενα 3.800 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, υπό σχεδόν αδιανόητη πίεση, εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί πάνω από έναν αιώνα αργότερα και ακόμα σφραγισμένα.

Φυσικά και το «μυστήριο» έχει γοητεύσει επιστήμονες, ιστορικούς και ερασιτέχνες ντετέκτιβ. Η απάντηση, όπως αποδεικνύεται, θεωρείται σύνθετη και είναι ένας συνδυασμός φυσικής, μηχανικής και λίγης τύχης.

Γιατί δεν εξερράγησαν τα μπουκάλια σαμπάνιας στον Τιτανικό;

Η πρώτη απάντηση στο ερώτημα που βασανίζει είναι η εξής: Οι εκρήξεις συμβαίνουν όταν η πίεση έξω από ένα αντικείμενο είναι μεγαλύτερη από την πίεση στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα το κύτος να καταρρέει προς τα μέσα για να εξισορροπηθεί.

Τμήματα του Τιτανικού κατέρρευσαν ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Τα τμήματα που επέζησαν το έκαναν αυτό επειδή και ο αέρας έφυγε, εξισορροπώντας την πίεση στα πλάγια.

Τα μπουκάλια σαμπάνιας έχουν ένα προβάδισμα σε αυτή τη διαδικασία. Το διοξείδιο του άνθρακα στο εσωτερικό δημιουργεί εσωτερική πίεση περίπου έξι bar, η οποία είναι περίπου ισοδύναμη με την πίεση που βρίσκεται στα 60 μέτρα κάτω από το νερό.

Τα σύγχρονα μπουκάλια σαμπάνιας είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν σε πίεση έως και 20 bar. Έτσι, νωρίς στην κατάβαση του Τιτανικού, τα μπουκάλια είχαν στην πραγματικότητα μειωμένο κίνδυνο κατάρρευσης.

Αλλά ο Τιτανικός παραμένει επί του παρόντος στα 381 bar πίεσης, πολύ πάνω από αυτό που θα μπορούσε να αντέξει οποιοδήποτε γυάλινο μπουκάλι.

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι ο φελλός. Το κανάλι Dropzone στο YouTube εξήγησε: «Υποθέτω ότι όλες οι σφραγίδες έχουν ήδη παραβιαστεί και η πίεση στο εσωτερικό εξισώθηκε με την πίεση στο εξωτερικό όταν το πλοίο βυθίστηκε καθ' οδόν το 1912».

Με άλλα λόγια, το νερό εισχώρησε αργά μέσα από τον φελλό, εξισορροπώντας την πίεση και διατηρώντας το σχήμα των εν λόγω «μπουκαλιών του Τιτανικού».