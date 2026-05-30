Τελικός Champions League 2026: Γιατί το ματς γίνεται φέτος τόσο νωρίς;

Έφτασε και φέτος η ώρα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, καθώς Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Champions League στον μεγάλο τελικό της Puskas Arena στην Βουδαπέστη (30/5, 19:00).

Ωστόσο ο φετινός τελικός έχει μία διαφοροποίηση σε σχέση με τις άλλες χρονιές, καθώς η UEFA αποφάσισε η σέντρα του αγώνα να γίνει στις 19:00, τρεις ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Όπως είχε γίνει γνωστό από την UEFA τον Αύγουστο του 2025, στόχος αυτής της αλλαγής είναι η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων συνολικά.

Οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στην έδρα του τελικού, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν τα μεσάνυχτα.

Ένας δεύτερος λόγος, είναι η δυνατότητα στους φιλάθλος να συνεχίσουν τους εορτασμούς στην πόλη καθώς η ώρα δεν θα είναι περασμένη.

Επιπλέον, το τηλεοπτικό προϊόν θα είναι προσβάσιμο πιο εύκολα σε ένα ευρύτερο - ηλικιακά - κοινό και κυρίως για τα μικρά παιδιά αλλά και σε αγορές όπως εκείνη της Ασίας.