Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρεται με την Άρσεναλ απόψε (30/05) στην Puskas Arena της Βουδαπέστης στον τελικό του Champions League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1 και το MEGA.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, μετά το εκκωφαντικό 5-0 επί της Ίντερ στον περσινό τελικό της διοργάνωσης, φιλοδοξεί να κάνει το back-to-back. Η γαλλική ομάδα, στέφθηκε ξανά πρωταθλήτρια στη Ligue 1 και κατεβαίνει στον τελικό με όλα της τα αστέρια.

Από την άλλη πλευρά, η Άρσεναλ ιλοδοξεί να ανέβει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφή της Ευρώπης με τους «κανονιέρηδες» να πανηγυρίζουν ακόμα τον τίτλο τους στην Premier League μετά από 22 χρόνια.

Ευχάριστα τα νέα για τον Μικέλ Αρτέτα, καθώς επιστρέφει ο Νόνι Μαντουέκε.

Οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες στους περσινούς ημιτελικούς, όπου η Παρί επικράτησε της Άρσεναλ με συνολικό σκορ 3-1.