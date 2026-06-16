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Τζέιμς Ντόλαν: Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των πρωταθλητών NBA, Νιου Γιορκ Νικς

Ο μεγαλομέτοχος των NΥΚ και των Νιου Γιορκ Ρέιντζερς απέτυχε στη μουσική βιομηχανία. Τα βήματα της επιχειρηματικής του διαδρομής.

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Τζέιμς Ντόλαν
O Τζέιμς Ντόλαν | Shutterstock
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Οι Νιου Γιορκ Νικς στέφθηκαν πρωταθλητές NBA μετά από 53 ολόκληρα χρόνια, με απόλυτο πρωταγωνιστή και MVP των τελικών, Τζέιλεν Μπράνσον, με τον ίδιο και την παρέα του να επικρατούν με 4-1 επί των Σαν Αντόνιο Σπερς του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, στέλνοντας στα ουράνια τους πολίτες της «Πόλης που δεν κοιμάται ποτέ», αλλά και τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Τζέιμς Ντόλαν.

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