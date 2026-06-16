Τζέιμς Ντόλαν: Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των πρωταθλητών NBA, Νιου Γιορκ Νικς

Οι Νιου Γιορκ Νικς στέφθηκαν πρωταθλητές NBA μετά από 53 ολόκληρα χρόνια, με απόλυτο πρωταγωνιστή και MVP των τελικών, Τζέιλεν Μπράνσον, με τον ίδιο και την παρέα του να επικρατούν με 4-1 επί των Σαν Αντόνιο Σπερς του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, στέλνοντας στα ουράνια τους πολίτες της «Πόλης που δεν κοιμάται ποτέ», αλλά και τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Τζέιμς Ντόλαν.

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