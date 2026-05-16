Τζέκο για επεισόδιο με οπαδούς του Ολυμπιακού: «Όταν μας προκάλεσαν, τους έδειξα τον μεγαλύτερο φόβο τους»

Η Εθνική ομάδα της Βοσνίας, παρά το γεγονός πως ήταν μία από τις τελευταίες χώρες που «σφράγισε» το εισιτήριο της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ήταν από τις πρώτες που ανακοίνωσε την 25μελής αποστολή για το τουρνουά που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Φυσικά περίοπτη θέση στην αποστολή της Βαλκανικής χώρας είχε ο βετεράνος επιθετικός, Έντιν Τζέκο, ο οποίος πρόσφατα βοήθησε τη Σάλκε να κατακτήσει την άνοδο για τη Bundesliga, σκοράροντας 6 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ σε 10 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα του γερμανικού συλλόγου.

