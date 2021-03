Αίγυπτος: Έγιναν τα πρώτα βήματα για να ανοίξει η Διώρυγα του Σουέζ - «Ανάσα» για το διεθνές εμπόριο

Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες των Αιγυπτιακών αρχών, έγιναν τα πρώτα βήματα για να ξεμπλοκάρει η διώρυγα του Σουέζ που έφραξε από το μεγάλο εμπορικό πλοίο «Ever Given».

Σύμφωνα με πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ ρυμουλκά και τα συνεργεία που εργάζονταν ασταμάτητα μπόρεσαν να απεγκλωβίσουν κατά ένα μέρος το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το πλοίο έχει πλέον σχεδόν ευθυγραμμιστεί, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ελέγχους, δημιουργώντας ελπίδες στο διεθνές εμπόριο.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν είναι σαφές πότε θα αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της θαλάσσιας οδού. Να θυμίσουμε ότι το «Ever Given», που έχει εκτόπισμα 220.000 τόνων, ανήκει στην ιαπωνική Shoei Kisen και το διαχειρίζεται η Evergreen Marine υπό την παναμαϊκή σημαία.

Το ατυχές, για το διεθνές εμπόριο, περιστατικό έγινε εξαιτίας ριπής ανέμου εν μέσω αμμοθύελλας κλείνοντας έτσι τη διώρυγα, με αποτέλεσμα 369 σκάφη που σκόπευαν να τη διαπλεύσουν να αποκλειστούν. Αυτό έφερε τεράστια οικονομική ζημιά και οδήγησε στην αύξηση των τιμών του εμπορίου.

Video shows Ever Given is now free on the Suez Canal. #SuezCrisis pic.twitter.com/IT6Dx9i5st