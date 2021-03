«Αποκολλήθηκε» το Ever Given από τη Διώρυγα του Σουέζ

Έξι μέρες μετά από το ατύχημα που έκοψε στα δύο τη Διώρυγα του Σουέζ, το Ever Given, το πλοίο που είχε σφηνώσει, «αποκολλήθηκε» νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία το σκάφος κινείται μετά από τις προσπάθειες που έγιναν τις τελευταίες ώρες τόσο πάνω στο πλοίο όσο και στην περιοχή που είχε κολλήσει.

Δεν είναι όμως σαφές πότε θα αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της θαλάσσιας οδού.

Το Ever Given, πλοίο με εκτόπισμα 220.000 τόνων, ανήκει στην ιαπωνική Shoei Kisen και το διαχειρίζεται η Evergreen Marine υπό την παναμαϊκή σημαία.

Η προσάραξή του εξαιτίας ριπής ανέμου εν μέσω αμμοθύελλας έκλεισε τη Διώρυγα, με αποτέλεσμα 369 σκάφη που σκόπευαν να τη διαπλεύσουν να αποκλειστούν.

Ειδικά συνεργεία έσκαβαν χθες για να απομακρύνουν μέρος της όχθης της Διώρυγας, στην οποία το φορτηγό είχε προσαράξει διαγώνια, ώστε το σκάφος να μπορέσει να πλεύσει ξανά κανονικά, ανέφερε η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ νωρίτερα χθες.



LATEST: Early Monday will be “a tense moment,” said Peter Berdowski, CEO of Boskalis, which is part of the salvage effort to free the Ever Given. Diggers have removed 27,000 cubic meters of sand, going deep into the banks of the Suez Canal. More: https://t.co/qe4XJwLZjL📷:@Maxar pic.twitter.com/zLDSZ7XpES