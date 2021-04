Πούτιν σε Ερντογάν για τη Συνθήκη του Μοντρέ: Σημαντική η διατήρηση και διασφάλιση της σταθερότητας

Η Συνθήκη του Μοντρέ, η κατάσταση στην Ουκρανία και η συνεργασία στον τομέα της από κοινού παραγωγής του ρωσικού εμβολίου Sputnik-V, ήταν τα κύρια θέματα που συζήτησαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν σήμερα, Παρασκευή (9/4).

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε τη σημασία να διατηρηθεί η Συνθήκη του Μοντρέ, υπό το φως του σχεδίων της Άγκυρας να κατασκευάσει τη διώρυγα της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Σε σχέση με τα σχέδια κατασκευής από την Τουρκία της διώρυγας της Κωνσταντινούπολης από ρωσική πλευράς δόθηκε έμφαση στη διατήρηση, με στόχο τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, του ισχύοντος καθεστώτος των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης του Μοντρέ του 1936», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τις προκλητικές ενέργειες του Κιέβου, στις οποίες αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου κατόπιν παράκλησης του Ερντογάν ο Ρώσος πρόεδρος «εξέθεσε τις ρωσικές προσεγγίσεις στην επίλυση της ενδοουκρανικής κρίσης» και «υπογραμμίστηκε ότι η μόνη βάση για την διευθέτηση είναι το σύνολο των μέτρων που προβλέπουν οι συμφωνίες του Μίνσκ του 2015».

Στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρεται ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το θέμα της πώλησης και το ενδεχόμενο της από κοινού παραγωγής του ρωσικού εμβολίου Sputnik-V στην Τουρκία.

Η συνθήκη του Μοντρέ

Η Συνθήκη του Μοντρέ ή Συνθήκη για το καθεστώς των Στενών (Montreux Convention Regarding the Regime of the Turkish Straits), είναι συνθήκη η οποία αφορά στο καθεστώς των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε το 1936, παραχωρεί τον έλεγχο των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων στην Τουρκία και ρυθμίζει την στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.

Η σύμβαση παραχωρεί στη Τουρκία τον πλήρη έλεγχο των Στενών και εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα μη στρατιωτικά πλοία σε καιρό ειρήνης. Οι όροι της σύμβασης αποτέλεσαν πηγή διαμάχης για χρόνια, κυρίως όσον αφορά τη διέλευση πολεμικών σκαφών της Σοβιετικής Ένωσης από τα Στενά στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου 1936 στην ελβετική πόλη Μοντρέ. Τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεμβρίου, 1936 και καταχωρήθηκε στην Κοινωνία των Εθνών στις 11 Δεκεμβρίου 1936. Eξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα, με ορισμένες τροποποιήσεις.

