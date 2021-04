ΗΠΑ: 16χρονη μαύρη νεκρή από πυρά αστυνομικών στο Οχάιο

Οργή και αναστάτωση έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου μιας ανήλικης μαύρης κοπέλας από πυρά αστυνομικών στις ΗΠΑ. Πρόκειται για την Μακάια Μπράιαντ - μόλις 16 ετών - που έπεσε νεκρή λίγη ώρα πριν εκδοθεί η ετυμηγορία για τον δολοφόνο του Τζορτζ Φλόιντ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, απάντησαν σε κλήση που έκανε λόγο για μια ύποπτη που ήταν οπλισμένη με μαχαίρι και αποπειράθηκε να τραυματίσει κόσμο. Πλάνα από τις κάμερες, που φορούσαν πάνω τους οι αστυνομικοί και προβλήθηκαν σε δελτίο ειδήσεων, δείχνουν μια γυναίκα να κρατάει μαχαίρι.

Η Χέιζελ Μπράιαντ, που δήλωσε θεία του θύματος, είπε στην Columbus Dispatch πως η νεαρή ζούσε σε κέντρο υποδοχής ανηλίκων και ενεπλάκη σε διένεξη με κάποιο άλλο πρόσωπο στο κέντρο αυτό.

Επέμεινε, ωστόσο, πως η έφηβη είχε ήδη πετάξει κάτω το μαχαίρι που είχε πάνω της - προτού την πυροβολήσει επανειλημμένα αστυνομικός, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας. Η πληροφορία αυτή δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί.

I am at a total loss of words over the tragic killing of 16-year-old Ma’khia Bryant by the Columbus Police. My prayers are with her family and friends. Our community is hurting, has experienced too much heartbreak, and deserves better. — Joyce Beatty (@RepBeatty) April 21, 2021

As we breathed a collective sigh of relief today, a community in Columbus felt the sting of another police shooting as @ColumbusPolice killed an unarmed 15yo Black girl named Makiyah Bryant. Another child lost! Another hashtag. ✊🏾🙏🏾#JusticeForMakiyahBryant https://t.co/9ssR5gfqm5 April 21, 2021

Οργή για τη στάση της αστυνομίας

Η εφημερίδα The Columbus Dispatch ανέφερε ότι πλήθος διαδηλωτών είχε συγκεντρωθεί κοντά σε σπίτι στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

During the verdict today the police killed Makiah Bryant a 15 year old girl. Who called the police for help and she ended up dead. Protesters has gather in Columbus, Ohio. pic.twitter.com/RKTLleRNgQ — BlackCultureEntertainment🗣 (@4TheCulture____) April 21, 2021

@10TV A look downtown. People are marching through the streets chanting “say her name. Ma’Khia Bryant” pic.twitter.com/q10YOIrnQ0 April 21, 2021

Ο δήμαρχος του Κολόμπους, ο Άντριου Γκίνθερ, επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας μέσω Twitter πως «μια νεαρή γυναίκα έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της».

Οι αστυνομικοί που επενέβησαν φόραγαν κάμερες, οι οποίες λειτουργούσαν. Το Γραφείο Έρευνας για Ποινικές Υποθέσεις του Οχάιο (Ohio Bureau of Criminal Investigation, BCI) έχει αναλάβει την υπόθεση, πρόσθεσε ο δήμαρχος.

«Θα μοιραστούμε όσες πληροφορίες μπορούμε αμέσως μόλις είναι διαθέσιμες», υποσχέθηκε ο δήμαρχος μέσω Twitter. «Ζητώ από τους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να επιτρέψουν στο BCI να ερευνήσει το γεγονός».

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις περιστάσεις υπό τις οποίες σκοτώθηκε η νεαρή. Η γενική αστυνομική διεύθυνση του Κολόμπους δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για την υπόθεση.