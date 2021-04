Αλβανία: Άνδρας πήδηξε μέσα σε αυτοκίνητο για να σταματήσει επικίνδυνο οδηγό

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο κέντρο των Τιράνων στην Αλβανία, όταν οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου παραλίγο να «θερίσει» περαστικούς σε κεντρική πλατεία.

Δεκάδες κάμερες που είχαν στηθεί για την κάλυψη των γενικών εκλογών στη χώρα, κατέγραψαν το απίστευτο περιστατικό στην κεντρική πλατεία Skanderberg (Σκεντέρμπεη), που ήταν κατάμεστη αφού εκεί ένα λειτουργεί ένα από τα εμβολιαστικά κέντρα των Τιράνων.

Στις εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου διακρίνονται περαστικοί να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία του ΙΧ, καθώς έκανε κύκλους με την όπισθεν, τραβώντας έξω τον οδηγό από την ανοικτή πόρτα.

Αλλά όταν η τελευταία έκλεισε, ενώ το ΙΧ συνέχιζε ανεξέλεγκτο να κάνει κύκλους, ένας άνδρας πήδηξε με τα πόδια από το ανοικτό παράθυρο και το σταμάτησε.

On election day in Albania, a man tries to cause an incident by pummeling his car through Tirana's Skenderbeu Square.



A bystander saves the day with an outstanding flying kick and grabs the man through the open door of a moving car. Bravo Klodian Elqeni!pic.twitter.com/0LLyZn20CG