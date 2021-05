Λονδίνο: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε πολυώροφο κτήριο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πολυώροφο κτήριο στο Λονδίνο η οποία προκάλεσε την κινητοποίηση 125 πυροσβεστών και σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες βρίσκεται υπό έλεγχο. Η φωτιά είχε ξεσπάσει στη συνοικία Πόπλαρ, στο ανατολικό Λονδίνο.

Σύμφωνα με την Daily Mail η φωτιά πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο και οι πυροσβέστες έχουν επιτρέψει στους ένοικους των άλλων διαμερισμάτων να επιστρέψουν πίσω στα διαμερίσματά τους. Η φωτιά προκάλεσε τρόμο καθώς ξύπνησε μνήμες από το περιστατικό που συνέβη με τον πύργο Γκρένφελ το 2017.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθώς υπέφεραν από αναπνευστικά προβλήματα. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί απώλειες.

Να σημειωθεί ότι η Mirror, σε ρεπορτάζ της ανέφερε ότι το συγκεκριμένο κτήριο διαθέτει εξωτερικά την ίδια επένδυση με το κτήριο στο Γκρένφελ στο οποίο κατά τη μεγάλη φωτιά του 2017 έχασαν τη ζωή τους 72 άτομα. Πρόκειται για ένα σύνθετο υλικό με αλουμίνιο το οποίο είχε προκαλέσει σκάνδαλο καθώς πολλοί το κατηγόρησαν ότι ήταν ένας από τους λόγους που η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα.

🚨 20 fire engines on the scene of a fire at New Providence Wharf in East London this morning.



The building’s still covered in ACM cladding - the same type as was on Grenfell. Awaiting updates. @LBC pic.twitter.com/vvKaNzxTUW