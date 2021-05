Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε πολυώροφο κτήριο στο Λονδίνο με 125 πυροσβέστες να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες και έχουν ξυπνήσει μνήμες από το παρόμοιο περιστατικό που συνέβη Γκρένφελ το 2017. Η φωτιά έχει ξεσπάσει στη συνοικία Πόπλαρ, στο ανατολικό Λονδίνο και έχει προκαλέσει τον πανικό των κατοίκων.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ μάχη με τις φλόγες δίνουν125 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ στις φλόγες έχουν τυλιχτεί ο 8ος, ο 9ος και ο 10ος όροφος. Αίσθηση πάντως προκαλεί η αναφορά της Mirror, η οποία σε ρεπορτάζ της αναφέρει ότι το συγκεκριμένο κτήριο διαθέτει εξωτερικά την ίδια επένδυση με το κτήριο στο Γκρένφελ στο οποίο κατά τη μεγάλη φωτιά του 2017 έχασαν τη ζωή τους 72 άτομα.

Μέχρι στιγμή δεν υπάρχουν παραπάνω πληροφορίες που να κάνουν λόγο για τραυματίες ή θύματα.

🚨 20 fire engines on the scene of a fire at New Providence Wharf in East London this morning.



The building’s still covered in ACM cladding - the same type as was on Grenfell. Awaiting updates. @LBC pic.twitter.com/vvKaNzxTUW