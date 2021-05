Αγία Σοφία: Χιλιάδες Τούρκοι προσευχήθηκαν για το Μπαϊράμι

Χιλιάδες ήταν οι Τούρκοι πολίτες που προσευχήθηκαν μέσα και έξω από τον ναό της Αγίας Σοφίας για το Μπαϊράμι, μιας θρησκευτικής γιορτής των μουσουλμάνων. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μετά από 8 δεκαετίες οι Τούρκοι μπορούν να προσευχηθούν στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν μετέτρεψε και πάλι την Αγία Σοφία σε τζαμί.

In pictures: For the first time in 87 years, Muslims perform Eid al Fitr prayer at Hagia Sophia Grand Mosque in Turkey's Istanbul ☪️🕊🕌 pic.twitter.com/EKiQrP3py2