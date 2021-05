Eurovision: Κατηγορούν τον τραγουδιστή των Maneskin πως πήρε ναρκωτικά στην ψηφοφορία - Η απάντησή του

Η Ιταλία με τους Maneskin δεν πρόλαβε να πανηγυρίσει για την πρώτη θέση στον 65ο διαγωνισμό της Eurovision και δημιουργήθηκε αναστάτωση, εξαιτίας βίντεο που δείχνει τον frontman του συγκροτήματος, Damiano David, να... σκύβει πάνω από τραπέζι στο «green room». Το συγκεκριμένο βίντεο σχολιάστηκε δεκάδες φορές στα social media, με αρκετούς να υποστηρίζουν πως ο τραγουδιστής των Maneskin έκανε χρήση κοκαΐνης κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για τον διαγωνισμό της Eurovision, σύμφωνα με την DailyMail.

Ο Damiano David, αρνήθηκε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ενώ δήλωσε ότι απλά έσκυψε να δει ένα σπασμένο ποτήρι και αυτό ερμηνεύτηκε λανθασμένα από το κοινό. «Λοιπόν συγχαρητήρια Ιταλία, πρέπει να ρωτήσω αυτό. Επειδή υπήρχε μια εικασία, κατά την διάρκεια της μετάδοσης, όταν στο βάθος φαινόταν να σκύβετε πάνω από το τραπέζι και να “σνιφάρετε” κάτι.

Οι χρήστες του διαδικτύου υπέθεσαν πως παίρνετε κοκαΐνη. Τι ήταν αυτό;» ρώτησε δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην Eurovision. «Ο Thomas (ο κιθαρίστας) έσπασε ένα ποτήρι. Δεν χρησιμοποιώ ναρκωτικά, παρακαλώ παιδιά, μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε πραγματικά. Όχι κοκαΐνη παρακαλώ, μην το λέτε αυτό», είπε από την πλευρά του ο Damiano David.

