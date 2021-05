Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καμπίνα τελεφερίκ έπεσε στο κενό κοντά στη λίμνη Ματζόρε της βόρειας Ιταλίας, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Σημειώνεται πως η καμπίνα έπεσε γύρω στη μία το μεσημέρι, ενώ προσέγγιζε τον τελευταίο πυλώνα πάνω στο βουνό, σε ένα από τα ψηλότερα σημεία της διαδρομής.

Διαβάστε ακόμη: Κόνγκο: «Ξύπνησε» το ηφαίστειο Νιραγκόνγκο – Πανικός στην πόλη Γκόμα

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ίσως έσπασε κάποιο από τα ατσάλινα σχοινιά, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η έρευνα της αστυνομία για τα αίτια του δυστυχήματος.

#BREAKING : 12 people confirmed dead following cable car accident near Lake Maggiore, emergency personnel in northern Italy's Piedmont says: Tgr Rai pic.twitter.com/WATvMVzELv

To Ιταλικό Πρακτορείο Ansa ανέφερε πως η συγκεκριμένη καμπίνα μετέφερε 11 άτομα, ενώ δύο παιδιά έχουν ήδη μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στην πόλη του Τορίνο.

#Italy, at least 8 people have been killed and three more - including two children - are badly injured after a cable car plunged to the ground in #Mottarone (Northern Italy)#23maggio #Verbania pic.twitter.com/lNLBiSXAvh