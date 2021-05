Ρομάν Προτασέβιτς: Μέρκελ και Τζόνσον ζητούν η Λευκορωσία να αφήσει ελεύθερο τον δημοσιογράφο

Την απελευθέρωση του δημοσιογράφου, Ρομάν Προτασέβιτς, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται στη Λευκορωσία μετά την αεροπειρατεία σε αεροσκάφος της Ryanair ζητούν τόσο η Γερμανίδα καγκελάριος, Ανγκελα Μέρκελ, όσο και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του Ρομάν Προτασέβιτς, προειδοποιώντας το λευκορωσικό καθεστώς ότι θα υπάρξουν συνέπειες μετά το περιστατικό εκτροπής του αεροσκάφους της Ryanair. Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Μπόρις Τζόνσον αναφέρει πως το βίντεο του νεαρού Λευκορώσου δημοσιογράφου, Ρομάν Προτασέβιτς, στο οποίο εμφανίζεται να παραδέχεται κατηγορίες σε βάρος του υπό προφανές καθεστώς πίεσης προξενεί «βαθιά αναστάτωση».

«Ως δημοσιογράφος και πιστεύοντας παθιασμένα στην ελευθερία του λόγου καλώ σε άμεση απελευθέρωσή του. Οι ενέργειες της Λευκορωσίας θα έχουν συνέπειες», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, με αφορμή τη σύλληψη του Ρομάν Προτασέβιτς.

The video of Roman Protasevich makes for deeply distressing viewing.



As a journalist and a passionate believer in freedom of speech I call for his immediate release.



Belarus' actions will have consequences.