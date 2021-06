Πολλές μεγάλες ιστοσελίδες ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN, του Independent και του BBC έχουν τεθεί σήμερα εκτός λειτουργίας σχεδόν ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη. Επιπλέον έπεσε και ο ιστότοπος της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανία, αλλά και ο ιστότοπος του Λευκοί Οίκου.

Όλες οι ιστοσελίδες εμφανίζουν το μήνυμα «Error 503 Service Unavailable» (Λάθος 503, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη).

Ο ισότοπος λιανικών αγορών της Amazon.com Inc. φαίνεται επίσης ότι δεν λειτουργεί. Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο. Ακόμα έχουν πέσει και το Reddit και το Twitch.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής τι έχει θέσει εκτός λειτουργίας τους ιστότοπους. Πάντως αρκετοί εκφράζουν την απορία τους για αν πίσω από την επίθεση βρίσκεται κάποια ομάδα χάκερ.

Σύμφωνα με το BBC το πρόβλημα ίσως οφείλεται σε πρόβλημα στο Fastly, ενός παρόχου υπολογιστικού νέφους ( cloud computing), ο οποίος τροφοδοτεί τα περισσότερα από αυτά τα site. H Fastly υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με το σύστημα μεταφοράς του πεπειραμένου της και ερευνά το περιστατικό. Η Fastly ανακοίνωσε ότι ερευνά «τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην απόδοση με τις υπηρεσίες μας CDN», όπως αναφέρει στον ιστότοπό της.

