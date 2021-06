Νέες φήμες για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν – Εμφανώς αδυνατισμένος και η λεπτομέρεια με το ρολόι

Νέα σενάρια σχετικά με την κατάσταση της υγεία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν άρχισαν να δημιουργούνται μετά την τελευταία δημόσια εμφάνισή του, όπου ήταν φανερά αδυνατισμένος. Μετά τον «πόλεμο» που ξεκίνησε στα στενά τζιν και τον νέο νόμο που απαγορεύει την αργκό και την παρακολούθηση ή διανομή ξένων ειδήσεων και ταινιών, «φούντωσαν» ξανά μετά από περίπου ένα χρόνο τα σενάρια σχετικά με την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το νοτιοκορεάτικο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, ο Κιμ ο οποίος βρίσκεται στην ηγεσία της χώρας εδώ και περίπου μία δεκαετία, στις συγκεκριμένες φωτογραφίες έμοιαζε να έχει χάσει πάρα πολύ βάρος. Μάλιστα ο ιστότοπος ΝK News, που εδρεύει στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, Σεούλ και επικαλείται στα ρεπορτάζ του πληροφορίες από την Πιονγιάνγκ, ανέλυσε τις φωτογραφίες από τη συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου του Κόμματος στις 5 Ιουνίου, η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Κιμ εδώ και περίπου έναν μήνα και ανέφερε ότι «έχει χάσει πολύ βάρος».

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο συγκεκριμένος ιστότοπος, παρουσιάζει εικόνες από τον αριστερό καρπό του Κιμ, τις οποίες έχει μεγεθύνει και έχουν τραβηχτεί τον Νοέμβριο του 2020 και τον περασμένο Μάρτιο. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ο καρπός του Βορεριοκορεάτη ηγέτη είναι εμφανώς πιο λεπτός και διακρίνεται επίσης να έχει σφίξει το λουρί από αξίας χιλιάδων δολαρίων ρολόι του.

