ΗΠΑ: Εβγαλε πιστόλι και σκότωσε ταμία σούπερ μάρκετ γιατί του ζήτησε να φορέσει μάσκα

Αλλο ένα θέμα της αλόγιστης χρήσης όπλων στις ΗΠΑ καταγράφηκε κατά το προηγούμενο 24ωρο. Αυτή τη φορά, θύμα ήταν μία ταμίας σούπερ μάρκετ, η οποία διαπληκτίστηκε με πελάτη, επειδή ο τελευταίος δεν φορούσε μάσκα.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στην Τζόρτζια, εκεί όπου έπεσε νεκρή η άτυχη γυναίκα από τις σφαίρες πελάτη του καταστήματος έπειτα από διαπληκτισμό για τη χρήση μάσκας προστασίας προτού άλλοι τρεις άνθρωποι – ανάμεσά τους ο ένοπλος και ο ιδιωτικός φρουρός ασφαλείας του καταστήματος – τραυματιστούν σε ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε, ανακοίνωσε το γραφείο της σερίφη της κομητείας.

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 13:00 στο Big Bear Supermarket της κομητείας ΝτιΚάλμπ, διευκρίνισε η σερίφης Μέλοντι Μάντοξ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Διαπληκτίστηκαν για τη μάσκα. Δεν ξέρω αν φόραγαν, ή αν δεν φόραγαν. Ο καθένας έχει την άποψή του για τη χρήση της μάσκας, το ζήτημα είναι λεπτό αυτή την περίοδο», ανέφερε η κυρία Μάντοξ.

DEVELOPING: Cashier killed after argument over Georgia store's mask policy, authorities say. https://t.co/2IpCkaCjrq