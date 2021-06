Μήνυμα Μπάιντεν στον Πούτιν: Οδυνηρές οι συνέπειες για τη Ρωσία αν πεθάνει ο Ναβάλνι

Στις «οδυνηρές συνέπειες» που θα έχει η Ρωσία εάν ο Αλεξέι Ναβάλνι πεθάνει στάθηκε ο Τζο Μπάιντεν, μιλώντας εκτός κειμένου στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Γενεύη. Συγκεκριμένα σε ερώτηση δημοσιογράφου του Associated Press για τον αντίκτυπο που θα έχει στις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας, ο πιθανός θάνατος του ηγέτη της αντιπολίτευσης στη Ρωσία, Αλεξέι Ναβάλνι, ο Τζο Μπάιντεν, δήλωσε, «Είπα ξεκάθαρα στον πρόεδρο Πούτιν ότι οι συνέπειες για τη Ρωσία θα είναι οδυνηρές».

«Είπα στον Πούτιν ότι η ατζέντα μας δεν είναι εναντίον της Ρωσίας ή οποιοδήποτε άλλου. Είναι υπέρ των Αμερικανών», είπε ακόμα ο Μπάιντεν και τόνισε ότι στη συνάντηση έδωσε έμφαση στη σημασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης επεσήμανε ότι συζήτησε για την πιθανή απελευθέρωση των πρώην Αμερικανών πεζοναυτών Πολ Γουίλαν και Τρέβορ Ριντ, που βρίσκονται φυλακισμένοι στη Ρωσία. «Τα ανθρώπινα διακαιώματα θα είναι πάντα στο τραπέζι, του το είπα», προσέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Biden mentions Navalny, then says "we'll continue to raise issue of fundamental human rights, because that's what we are. That's who we are ... We haven't lived up to it completely, but we've always widened the arc." pic.twitter.com/0i1DuurYp0

Ακόμα ο Μπάιντεν χαρακτήρισε «θετική» τη συνάντηση και τόνισε ότι «ήρθα εδώ για να κάνω ό,τι είναι είπα» δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν και προσέθεσε ότι έθεσε στον Ρώσο ομόλογό του συγκεκριμένα ζητήματα ανθρώπινων όπως την περίπτωση του Αλεξέι Ναβάλνι. «Τα ανθρώπινα διακαιώματα θα είναι πάντα στο τραπέζι, του το είπα», προσέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ερωτώμενος για τη σύγκριση που έκανε ο Βλαντίμιρ Πούτιν για την εισβολή στο Καπιτώλιο και την περίπτωση Ναβάλνι, δήλωσε πως «πιστεύω ότι είναι μία γελοία σύγκριση». Επιπλέον οι δύο ηγέτες συζήτησαν σχετικά με τη συνεργασία των δύο χωρών με το Ιράν και συζήτησαν και για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν.

Σχετικά με το ζήτημα της Ουκρανίας, το οποίο αποτέλεσε μία από τις «κόκκινες γραμμές» του Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε ότι επεσήμανε στον Ρώσο πρόεδρο την «ακλόνητη δέσμευση» της κυβέρνησής του για την «εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας»

Ο Μπάιντεν υποβάθμισε το γεγονός ότι η τετ-α-τετ συνάντηση που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν κράτησε λιγότερο απ' όσο περίμενε ο Λευκός Οίκος και στάθηκε στο γεγονός ότι οι δύο ηγέτες έμειναν ικανοποιημένοι από τη διάρκεια των συζητήσεων και επιβεβαίωσε ότι στη συνάντηση υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός και δεν υπήρξαν απειλές.

«Καλύψαμε πολλά θέματα. Απλά αναφέρθηκαν οι “κόκκινες γραμμές μας”. Του επεσήμανα που στέκομαι και τι πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε και τι θα συμβεί αν υπάρξουν σε περίπτωση παραβίασης της αμερικανικής κυριαρχίας».», είπε ακόμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ και δήλωσε ότι δεν είναι προς το συμφέρον κανενός ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει ο Ρώσος ομόλογός του. Παραδέχτηκε όμως ότι δεν υπάρχει η αφελής αίσθηση πως όλα είναι μια χαρά.

«Εποικοδομητικές» χαρακτήρισε τις συζητήσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το πέρας της συνάντησής τους. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Πούτιν είπε ότι συμφώνησαν να αρχίσουν διαβούλευση για την κυβερνοασφάλεια. «Δεν υπήρχε εχθρότητα. Το αντίθετο θα έλεγα, δείξαμε μεγάλη προθυμία να καταλάβουμε ο ένας τις θέσεις του άλλου» είπε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν δέχτηκε και ερώτηση για τον πολιτικό του αντίπαλο Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο δηλητηριάστηκε μέσα στο αεροσκάφος που τον μετέφερε από την πόλη Ομσκ στην Σιβηρία με προορισμό την Μόσχα. «Έχει παραβιάσει το νόμο» είπε ο Πούτιν ερωτηθείς σχετικά και μάλιστα δεν ανέφερε κα το όνομα του Ναβάλνι, τον αποκάλεσε αυτός ο άνδρας.

.@ABC News' @rachelvscott to Russian Pres. Putin: "The list of your political opponents who are dead, imprisoned or jailed is long...and you have now prevented anyone who supports [Alexey Navalny] to run for office.



"So my question is, Mr. President: what are you so afraid of?" pic.twitter.com/EMNnaRLLbO