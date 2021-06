AstraZeneca: Η ΕΕ έχασε τη νομική διαμάχη για περισσότερες προμήθειες εμβολίων έως τα τέλη Ιουνίου

Η AstraZeneca ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε τη νομική διαμάχη εναντίον της φαρμακευτικής εταιρείας σχετικά με την προμήθεια εμβολίων κατά του κορονοϊού, καθώς δικαστήριο στις Βρυξέλλες απέρριψε αίτημα της Ένωσης για περισσότερες παραδόσεις μέχρι τα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η αγγλο-σουηδική εταιρεία δεσμεύτηκε να κάνει το καλύτερο δυνατό για να παραδώσει στην ΕΕ 300 εκατομμύρια δόσεις μέχρι το τέλος Ιουνίου, αλλά τα προβλήματα που προέκυψαν στην παραγωγή οδήγησαν τη φαρμακευτική εταιρεία να αναθεωρήσει τον στόχο της σε 100 εκατομμύρια εμβόλια.

H Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η AstraZeneca δεν εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις της και ετοιμάζεται δεύτερη αγωγή εναντίον της.

The Court has also decided a penalty of €10 per missing dose.



This decision is based on the fact that #AstraZeneca has committed a serious breach of its contractual obligations with 🇪🇺, and contractual commitments should be followed.https://t.co/oI96Og0AYn