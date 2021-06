Ταϊλάνδη: Η διάσωση που συγκλόνισε τον πλανήτη - Τι κάνουν σήμερα οι 13 μικροί «ήρωες»

Στην ταινία «33 Ψυχές» με πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας - που αναζητεί κομπάρσους για τη νέα του δουλειά στην Θεσσαλονίκη - παρακολουθούμε την διάσωση 33 ανθρακορύχων που εγκλωβίστηκαν σε ορυχείο της Χιλής για δύο μήνες. Πρόκειται για την πιο συγκλονιστική διάσωση από τα έγκατα της γης. Το ημερολόγιο έγραφε 5 Αυγούστου του 2010. Στις 13 Οκτωβρίου, και οι 33 ανθρακωρύχοι ηλικίας 19 έως 63 ετών, ήταν πλέον ασφαλείς στα χέρια των ανθρώπων που εργάστηκαν πυρετωδώς και μεθοδικά για τη διάσωσή τους.

Οκτώ χρόνια μετά, ξανά καλοκαίρι, σε άλλο σημείο του πλανήτη, μια παρόμοια ιστορία θα είχε πάλι θετική έκβαση. Στις 23 Ιουνίου του 2018, οι 12 «Αγριόχοιροι» της ομώνυμης ομάδας νέων της Ταϊλάνδης και ο προπονητής τους θα εγκλωβιστούν σε σπήλαιο που είχαν επισκεφθεί. Δεκαοχτώ ημέρες μετά και οι 13 θα βγουν σώοι και αβλαβείς, κόντρα στις προβλέψεις, τις καιρικές συνθήκες και την αναισθησία του δισεκατομμυριούου Έλον Μασκ. Η είδηση που γκρέμισε ένα ονειρικό φινάλε ήταν ο θάνατος ενός διασώστη που έτρεξε να τους βοηθήσει και πνίγηκε. Σύντομα, πάντως, και η δική τους ιστορία θα αποτελέσει αφορμή για ταινίες, παραγωγή στο Netflix, βιβλία, ενώ ένα μουσείο κοσμεί την περιοχή κοντά στο σπήλαιο Θαμ Λουάνγκ.

Ήταν Σάββατο, 23 Ιουνίου του 2018, όταν ο προπονητής Εκαπόλ Τσανταουόνγκ της παιδικής ποδοσφαιρικής ομάδας «Wild Boars», ήτοι «Αγριοχοιροι», αποφάσισε να τους πάει μια εκδρομή για να τους «λυτρώσει» από τη βάσανο των συστηματικών προπονήσεων. Έτσι, κατευθύνθηκαν προς το σπήλαιο Θαμ Λουάνγκ Νανγκ Νον στην επαρχία Τσιάνγκ Ράι. Ωστόσο, η εκδρομή κράτησε λίγο παραπάνω από όσο περίμεναν. Έφυγαν από εκεί στις 10 Ιουλίου. Τα δώδεκα παιδιά και ο προπονητής τους παγιδεύτηκαν στο σπήλαιο, εξαιτίας χειμάρρου στην είσοδο του σπηλαίου που δημιουργήθηκε από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Σάββατο, 23 Ιουνίου: Μια μητέρα σημαίνει συναγερμό, καθώς ο γιος της δεν επέστρεψε στο σπίτι μετά την προπόνηση. Τα πράγματα των αγοριών, ποδήλατα και παπούτσια, βρέθηκαν λίγες ώρες αργότερα στην είσοδο του σπηλαίου. Ξεκινούν οι έρευνες που όμως διακόπτονται γρήγορα αφού πέφτει το σκοτάδι. Η βροχή που αναμένεται να έρθει, θα ταλαιπωρήσει για πολλές ημέρες τον συντονισμό της διάσωσης και υπάρχει φόβος μήπως αποβεί μοιραία.

Κυριακή, 24 Ιουνίου: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης, η στάθμη του νερού στη σπηλιά ανεβαίνει απότομα. Κινητοποιούνται δύτες. Σύντομα, όμως, οι έρευνες θα σταματήσουν. Αν και καλοκαίρι, οι βροχοπτώσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο.

Δευτέρα, 25 Ιουνίου: Οι διασώστες φτάνουν στην πρώτη μεγάλη ”αίθουσα” μέσα στο σπήλαιο. Η άμεση πρόσβαση με τον χώρο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στον εφοδιασμό των παιδιών και του προπονητή με προμήθειες και νερό. Ειδάλλως, οι 18 ημέρες θα ήταν πάρα πολλές για να βγουν ζωντανοί οι 13 ήρωες.

Τρίτη, 26 Ιουνίου: Ο αρχηγός της κυβέρνησης Πραγιούτ Τσαν-Ότσα ζητά «να κινητοποιηθούν οι πάντες» για να βρεθούν ζωντανά τα παιδιά. Η ομάδα διάσωσης αποτελείται πλέον από αρκετές εκατοντάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και δεκάδες δύτες. Το νερό φτάνει, σε ορισμένα σημεία τα πέντε μέτρα μολονότι γίνεται συνεχώς απάντληση.

Τετάρτη, 27 Ιουνίου: Πλημμυρίζει άλλη μια ζώνη του υπόγειου δικτύου. Το βράδυ φτάνουν στην περιοχή Βρετανοί δύτες για να βοηθήσουν. Οι διασώστες απογοητεύονται. Πιστεύουν ότι δεν θα έχει ευτυχή κατάληξη το εγχείρημά τους. Σταματούν οι έρευνες για τις επόμενες 2 ημέρες, καθώς περιμένουν να κοπάσει η βροχή.

Παρασκευή, 29 Ιουνίου: Ξαναρχίζουν οι έρευνες που είχαν διακοπεί προσωρινά λόγω της υψηλής στάθμης του νερού. Οι διασώστες αναζητούν μια νέα δίοδο πρόσβασης και τοποθετούν στον δρόμο τους κουτιά με είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και κινητά τηλέφωνα. Μια μικρή και καθοριστική ανάσα ζωής.

Σάββατο 30 Ιουνίου: Οι δύτες δίνουν τη μάχη τους στα λασπόνερα, με μηδενική ορατότητα. Η βροχή επιτέλους σταματά.

Δευτέρα, 2 Ιουλίου: Η δέκατη ημέρα του εγκλωβισμού. Οι δύτες προχωρούν, υπολογίζουν ότι απέχουν μόλις 600 μέτρα από το σημείο όπου υποθέτουν πως βρίσκονται τα παιδιά. Το ίδιο βράδυ, τα εντοπίζουν ζωντανά δυο Βρετανοί δύτες και δίνουν στη δημοσιότητα ένα βίντεο. Είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος βλέπει μια real time διάσωση, καθώς συγκριτικά με τον απεγκλωβισμό της Χιλής το 2010, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί πια ραγδαία.

Τρίτη, 3 Ιουλίου: Τρόφιμα και φάρμακα μεταφέρονται στο σημείο όπου παραμένουν εγκλωβισμένα τα παιδιά και ο προπονητής τους. Τα εξετάζουν γιατροί για να δουν αν είναι σε κατάσταση για να καταδυθούν. Η απάντληση συνεχίζεται αδιάκοπα για να πέσει όσο είναι δυνατόν η στάθμη του νερού και να καταστεί ευκολότερη η επιχείρηση διάσωσης.

Τετάρτη, 4 Ιουλίου: Δίνεται στη δημοσιότητα ένα δεύτερο βίντεο στο οποίο τα παιδιά δηλώνουν ότι είναι «καλά στην υγεία τους. Η ελπίδα επανέρχεται στο πρόσωπο των γονιών.

Πέμπτη 5 Ιουλίου: Η απάντληση συνεχίζεται και οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν επιδείνωση των καιρικών συνθηκών το αμέσως επόμενο διάστημα. Βρισκόμαστε στην 13η ημέρα του εγκλωβισμού. Μια ακόμη βροχή θα τα κατέστρεφε όλα.

Παρασκευή, 6 Ιουλίου: Ο πρώτος και μοναδικός θρήνος. Ένα πρώην μέλος των ειδικών δυνάμεων της Ταϊλάνδης χάνει τη ζωή του, λόγω έλλειψης οξυγόνου, επιστρέφοντας στην είσοδο αφού πρώτα εφοδίασε τα παιδιά. Αναζητούνται άλλοι τρόποι για τον απεγκλωβισμό τους.

Σάββατο, 7 Ιουλίου: «Ζητώ συγγνώμη από όλους τους γονείς»

Ο νεαρός προπονητής των παιδιών στέλνει επιστολή στους συγγενείς των παιδιών. Το επίπεδο του οξυγόνου στη σπηλιά πέφτει, αλλά οι αρχές αποκλείουν προς το παρόν μια επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό της ομάδας μέσω κατάδυσης.

Κυριακή, 8 Ιουλίου: Τα τέσσερα πρώτα παιδιά βγαίνουν σώα και ασφαλή από τη σπηλιά. το καθένα συνοδεύεται από δύο έμπειρους δύτες.

Δευτέρα, 9 Ιουλίου: Άλλα τέσσερα αγόρια απεγκλωβίζονται.

Τρίτη 10 Ιουλίου: Επιτυχής έξοδος και των υπόλοιπων τεσσάρων παιδιών και του προπονητή. Η περιπέτεια και η αγωνία μετατράπηκε σε γιορτή. Ο φόβος έγινε χαμόγελο. Οι μόνες που δεν μπορούν να χαρούν, είναι η μητέρα και η σύζυγος του ήρωα πλέον Σαμάν Κουνάν.

Η real time διάσωση, με την βοήθεια της τεχνολογίας και την άμεση πρόσβαση στην περιοχή λόγω της εκτενούς κάλυψης από τα διεθνή ΜΜΕ, έδωσε την ευκαιρία να μελετηθεί εκ των υστέρων το σχέδιο που έβγαλε ζωντανούς από το σκοτάδι τους ανήλικους και τον προπονητή, ώστε να υπάρχει άμεση λύση σε μελλοντικά δυσχερή συμβάντα.

Αποτέλεσαν τις πρώτες αποδείξεις ότι βρίσκονται στην ζωή. Οι επιστολές γράφτηκαν από τα παιδιά μέσα στο σπήλαιο και δόθηκαν στους γονείς τους. Τα αθώα και μελαγχολικά μηνύματά τους συγκίνησαν τους πάντες.

«Μην ανησυχείτε, μπαμπά και μαμά, πάνε δύο εβδομάδες που έφυγα, αλλά θα ξανάρθω να σας βοηθήσω στο μαγαζί», γράφει ο Μπιού, οι γονείς του οποίου έχουν ένα μικρό παντοπωλείο.

Ο Ντόμ γράφει στους γονείς του: «Είμαι καλά, αλλά κάνει λίγο κρύο εδώ. Μην ανησυχείτε και μην ξεχάσετε τα γενέθλιά μου».

Το νεότερο μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας, ο 11χρονος Τουν γράφει: «Μην ανησυχείτε, είμαι καλά. Πες το και στον Γιόρντ και ετοίμασε τηγανιτό κοτόπουλο για να μου φέρεις να φάω» ενώ το μεγαλύτερο μέλος ο Άκε απευθύνεται στη γιαγιά και τη θεία του: «Να φροντίζετε για την υγεία σας. Θεία σε παρακαλώ πες στη γιαγιά να μου ετοιμάσει το φαγητό που μου αρέσει. Εάν βγω από εδώ, θέλω να το φάω».

«Ευχαριστώ για όλη την ηθική υποστήριξη, ζητώ συγγνώμη απ′ όλους τους γονείς», έγραφε ο 25χρονος προπονητής Εκαπόλ Τσανταουόνγκ σε επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους διασώστες.

