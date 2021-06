Κουτάβι 8 μηνών έσωσε από τις φλόγες την οικογένεια που πριν λίγους μήνες το βρήκε αδέσποτο και του έδωσε μία ευκαιρία στη ζωή.

Το σπίτι της οικογένειας την Τελούκ Ιντάν της Μαλαισίας έπιασε φωτιά ενώ η οικογένεια κοιμόταν. Η Ανανταβέλι, το 8 μηνών κουτάβι, όρμηξε στην αφεντικίνα, τη Βιμάλα, του και τις τραβούσε τα μαλλιά προκειμένου να ξυπνήσει.

Όταν το σκυλάκι είδε ότι η αφεντικίνα του κοιμότανε πολύ βαριά και δεν ξυπνούσε με τίποτα, τη δάγκωσε στο πρόσωπο και το αυτί και τράβηξε τις πυτζάμες της. Η γυναίκα – μια μητέρα τριών παιδιών – ανάφερε στα ΜΜΕ ότι στην αρχή νόμισε ότι το κουταβάκι διψούσε και της είπε να πάει στην κουζίνα να πιει νερό.

«Αλλά όταν είδα ότι συνέχιζε να μου τραβάει τα ρούχα, σηκώθηκα για να δω το κεντρικό τμήμα του σπιτιού μου –που είχε το βωμό για τις προσευχές– να έχει τυλιχθεί στις φλόγες» λέει η γυναίκα. Η Βιμάλα ξύπνησε την οικογένεια της για να φύγουν από το φλεγόμενο σπίτι και όλοι σώθηκαν χωρίς... γρατζουνιά.

Η Ανανταβέλι κόντεψε να πεθάνει όταν ήταν νεογέννητη, αλλά την βρήκε η Βιμάλα και την έσωσε. «Τη φρόντισα μέχρι που ξαναέγινε υγιής. Την τάιζα ακόμη και με το μπιμπερό» λέει χαρακτηριστικά η γυναίκα από τη Μαλαισία για την σκυλίτσα της. Η οικογένεια ευγνωμονεί την Ανανταβέλι που ανταπέδωσε το καλό που της έκαναν όταν ήταν νεογέννητη.



