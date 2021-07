Τραγωδία στη Ρωσία: Συνετρίβη στη θάλασσα το αεροπλάνο που χάθηκε από τα ραντάρ

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν στη Ρωσία καθώς όπως μεταδίδουν τα Μέσα της χώρας το αεροπλάνο που χάθηκε από τα ραντάρ το πρωί της Τρίτης, τελικά συνετρίβη σε θαλάσσια περιοχή, ολοκληρώνοντας την αεροπορική τραγωδία στη χώρα.

Το αεροσκάφος Antonov An-26 σταμάτησε την επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου καθώς πετούσε πάνω από χερσόνησο της Καμτσάτκα. Οι ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εντόπισαν το σημείο που συνετρίβη στη θάλασσα σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Όπως έχουν αναφέρει οι επίσημες αρχές, στο αεροπλάνο που κατευθυνόταν στην κωμόπολη Παλάνα κοντά στην ακτή της Οχοτσκικής θάλασσας επέβαιναν 22 επιβάτες -ανάμεσά τους και ένα μωρό- αλλά και έξι μέλη πληρώματος.

#UPDATE Contact has been lost with a passenger plane carrying more than two dozen people in Russia's Far Eastern peninsula of Kamchatka, local officials say.



The An-26 was flying from Petropavlovsk-Kamchatsky to Palana when it disappeared and failed to land as scheduled pic.twitter.com/fmCHqRTsCs