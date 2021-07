Η περιουσία του αποτιμάται πάνω από 160 δισ. δολάρια. Είναι ο ισχυρός άνδρας της Tesla και της Space X, δύο από των πιο κερδοφόρων εταιριών παγκοσμίως. Κι όμως αποφάσισε να ζήσει σε ένα προκατασκευασμένο σπίτι μόλις 36 τετραγωνικών μέτρων. Ο Έλον Μασκ έχει καταφέρει, έτσι, να βρεθεί στο προσκήνιο για έναν ακόμη λόγο.

Διαβάστε ακόμη: Ο Elon Musk «μιλά» αρχαία ελληνικά και σχολιάζει τον Κιμ Γιονγκ Ουν στο twitter!

Όταν μέσα στο 2020 ο Έλον Μασκ είχε ενημερώσει πως θα πουλήσει τα υλικά περιουσιακά του υπάρχοντα ώστε να αφοσιωθεί στην έρευνα και την προσπάθεια για εποίκιση στον Άρη, λίγοι ήταν εκείνοι που το πήραν στα σοβαρά. Σταδιακά όμως ο ίδιο ρευστοποίησε την ακίνητη περιουσία. Σπίτια επαύλεις άλλαξαν χέρια με τον ίδιο να παίρνει μία απόφαση που ξένισε πολλούς.

Αποφάσισε να ζήσει σε ένα προκατασκευασμένο σπίτι 36 τετραγωνικών μέτρων. Η «ταπεινή κατοικία του» κοστίζει πάνω από 50 χιλ. δολάρια και βρίσκεται στη Boca Chica στο Νότιο Τέξας. Τι άλλο είναι εκεί; Οι εγκαταστάσεις της SpaceX. Το νέο του σπίτι -από εταιρία που συνεργάζεται στενά με την SpaceX- βρίσκεται στον ίδιο χώρο, στις εγκαταστάσεις της δική του εταιρίας που ασχολείται με τα ταξίδια στο διάστημα. Πριν από λίγες ημέρες με ένα tweet του ενημέρωσε πως απομένει μία ακόμα έπαυλη στο Σαν Φρανσίσκο, που και αυτή αναμένεται να περάσει σε άλλον κάτοχο. «Μια μεγάλη οικογένεια» όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.



Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.