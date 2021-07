Ισπανία: Φωτιά κατακαίει φυσικό πάρκο στην Καταλονία - 350 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους

Φωτιά κατέκαψε τουλάχιστον 4.000 στρέμματα φυσικού πάρκου στις ακτές της Καταλονίας, κοντά στα γαλλο-ισπανικά σύνορα, όπου 350 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ανακοίνωσε σήμερα η πυροσβεστική.

Η φωτιά, της οποίας η "περίμετρος παραμένει ασταθής" και ακόμη δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο, εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην κοινότητα Λγανσά, 20 χλμ. από τα γαλλικά σύνορα, σύμφωνα με την πυροσβεστική.



Η φωτιά πλήττει τις δασικές περιοχές πολλών κοινοτήτων του φυσικού πάρκου Καπ ντε Κρέους, ενός πολύ τουριστικού μεσογειακού θύλακα της Ιβηρικής Χερσονήσου



Η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τα φαινόμενα από την αμέλεια ενός αυτοκινητιστή που έριξε ένα αποτσίγαρο, "κάτι το οποίο είναι σκανδαλώδες", δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο υπουργός Εσωτερικών της Καταλονίας Τζοάν Ιγκνάσι Ελένα, μετά τη συνάντησή του με την περιφερειακή διοίκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.



"Περνάμε ένα πολύ περίπλοκο καλοκαίρι με ένα κλίμα που ευνοεί τις πυρκαγιές", πρόσθεσε ο Ελένα, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να είναι "προσεκτικοί", διευκρινίζοντας ότι γαλλικές ομάδες διάσωσης κλήθηκαν για βοήθεια.



Περισσότεροι από 200 Καταλανοί πυροσβέστες προσπαθούν επί του παρόντος να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, με την αεροπορική υποστήριξη ελικοπτέρων και αεροπλάνων βομβαρδιστικών νερού.

#Spain | Firefighters used water-carrying planes on Saturday as they battled to control a wildfire in #CostaBrava region that has forced 350 people to be evacuated from their homes, the regional fire service said.https://t.co/Z3nXW6i2QU#Catalonia #wildfire pic.twitter.com/4avpKmUx9J