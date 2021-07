Σάλο προκαλεί στη Γερμανία η εικόνα του Πρωθυπουργού της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας ’Αρμιν Λάσετ και επίσης ηγέτη της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης-και άρα υποψήφιος Καγκελάριος της Γερμανίας στις εκλογές του Σεπτεμβρίου- να ξεκαρδίζεται στα γέλια τη στιγμή που ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις καταστροφές στην περιοχή από τις φονικές πλημμύρες.

Ο κ. Λάσετ συνόδευε τον Σταϊνμάιερα κατά την επίσκεψή του στο Έρφστατ, την πόλη η οποία επλήγη σοβαρότερα από τις σφοδρές καταιγίδες των τελευταίων ημερών και, όσο ο τελευταίος μιλούσε στον Τύπο, στεκόταν λίγο πιο πίσω.

«Θρηνούμε με όσους έχουν χάσει την οικογένεια, τους γνωστούς, τους συγγενείς τους», έλεγε ο κ. Σταϊνμάιερ και πίσω του ο ’Αρμιν Λάσετ ξεκαρδιζόταν στα γέλια, συζητώντας με κάποιους από τους συνεργάτες του.

This is Germany's conservative chancellor candidate Armin #Laschet laughing in the background as President Steinmeier talks about the flooding. via @susannnesorgen pic.twitter.com/SJp8HyM2Fi