Μια 82χρονη θα πετάξει με τον Τζεφ Μπέζος στο Διάστημα - Το '60 «κόπηκε» επειδή ήταν γυναίκα

Μια 82χρονη, η Ουάλι Φανκ, θα συνοδεύσει τον Τζεφ Μπέζος στο Διάστημα, σε πτήση της εταιρείας του Blue Origin στις 20 Ιουλίου και θα γίνει, με αυτόν τον τρόπο, το πιο ηλικιωμένο πρόσωπο που θα ταξιδέψει στο διάστημα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. «Είσαι γυναίκα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», της απαντούσε η NASA σε διαστημική αποστολή την δεκαετία του '60.

Διαβάστε ακόμη: Μπέζος, Musk και Branson «πολεμούν» για να κατακτήσουν πρώτοι το Διάστημα

Θα είναι η τέταρτη επιβάτισσα αυτής της πρώτης επανδρωμένης πτήσης της εταιρείας διαστημικού τουρισμού, στο πλευρό του δισεκατομμυριούχου, του αδελφού του Μαρκ Μπέζος και του νικητή μιας δημοπρασίας, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη.

Τη δεκαετία του 1960, η Ουάλι Φανκ συμμετείχε σε ένα ιδιωτικό πρόγραμμα, που ονομαζόταν "Mercury 13" και στο πλαίσιο του οποίου 13 γυναίκες είχαν υποβληθεί στις ίδιες δοκιμασίες, με του άνδρες αστροναύτες που είχαν επιλεγεί στο πλαίσιο του προγράμματος Mercury της Nasa, για την αποστολή των πρώτων Αμερικανών στο διάστημα.



«Μου είπαν πως είχα κάνει την καλύτερη και την ταχύτερη δουλειά, σε σύγκριση με οποιονδήποτε άνδρα», δήλωσε η Ουάλι Φανκ, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό στο Instagram του Τζεφ Μπέζος, τη στιγμή της ανακοίνωσης.



«Είχα πει ότι θα ήθελα να γίνω αστροναύτισσα. Όμως, κανείς δεν ήθελε να με πάρει. Δεν πίστευα ότι θα πήγαινα εκεί ψηλά μια ημέρα», ανέφερε και πρόσθεσε πως «κανείς δεν περίμενε τόσο πολύ. Καλώς ήρθες στην ομάδα, Ουάλι».

Η πρώτη γυναίκα ταξίδεψε στο Διάστημα μόνον το 1983. Η Φανκ θυμάται ότι, αν και η NASA την ενημέρωσε ότι τα είχε πάει πολύ καλύτερα από όλους τους άνδρες και είχε ολοκληρώσει τα καθήκοντα που τις ανατέθηκαν πολύ ταχύτερα, τα επανειλημμένα αιτήματά της να γίνει αστροναύτης απορρίφθηκαν. «Είσαι γυναίκα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», της απαντούσαν. Παρά τις δυσκολίες η Φανκ έγινε η πρώτη γυναίκα επιθεωρητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και η πρώτη γυναίκα εμπειρογνώμονας της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών με ειδικότητα την πτητική ασφάλεια. Μετά το ταξίδι με την Blue Origin θα γίνει το πιο ηλικιωμένο άτομο που ταξίδεψε στο Διάστημα.

Η Ουάλι Φανκ έγινε η πρώτη επιθεωρήτρια της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας FAA. Πιλότος η ίδια έχει συγκεντρώσει 19.600 ώρες πτήσης.



Ο 'Ολιβερ Ντέμεν, ο οποίος πρόσφατα αποφοίτησε από το λύκειο και είναι κάτοχος άδειας χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών, είναι ο πρώτος επιβάτης της Blue Origin που καταβάλλει ναύλο αλλά δεν είναι ο νικητής που πλήρωσε 28 εκατομμύρια δολάρια και εξασφάλισε μια θέση στο διαστημόπλοιο, η οποία είχε τεθεί σε δημοπρασία, για να συνοδεύσει τον Τζεφ Μπέζος στην πρώτη τουριστική διαστημική πτήση.

Ο Όλιβερ δηλώνει ότι το ταξίδι είναι όνειρο ζωής, επισημαίνει ότι τον εντυπωσιάζει το Διάστημα, η Σελήνη και οι πύραυλοι από τότε που ήταν τεσσάρων χρονών. Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης.

Στην πρώτη διαστημική πτήση θα μετέχει ο Τζεφ Μπέζος, ο Μαρκ Μπέζος και η Γουόλι Φανκ, ετών 82, που θα γίνει με τη σειρά της η γηραιότερη αστροναύτης στο Διάστημα.

Ο πύραυλος της Blue Origin, New Shepard, αναμένεται να απογειωθεί στις 20 Ιουλίου και να φθάσει στη γραμμή Karman, που σηματοδοτεί, σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση του διαστήματος, την αρχή του διαστήματος, σε απόσταση 100 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη.



Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353