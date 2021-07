Μπέζος, Musk και Branson «πολεμούν» για να κατακτήσουν πρώτοι το Διάστημα

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν και οι Jeff Bezos, Elon Musk και Richard Branson, ξεκίνησαν να ξοδεύουν δισεκατομμύρια για να πραγματοποιήσουν τα «διαστημικά» τους όνειρα και ταυτόχρονα έχουν μπει και σε έναν «αγώνα δρόμου» και έναν ανταγωνισμό για το ποιος θα καταφέρει κάτι τέτοιο πρώτος και παρόλο που έχουν διαφορετικά πρότζεκτ, τα «εγώ» τους μπαίνουν σε σύγκρουση, με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον να προλαβαίνει στο «νήμα», Τζεφ Μπέζος και Ίλον Μασκ.

Ο αγώνας για την «κατάκτηση» του διαστήματος που ξεκίνησε το 1961 όταν ο πρόεδρος Τζον Κένεντι δεσμεύθηκε «να επιτευχθεί ο στόχος του να προσγειωθεί ένας άνθρωπος στη Σελήνη και να επιστρέψει με ασφάλεια στη Γη πριν το τέλος της δεκαετίας» και ολοκληρώθηκε με τη μεγάλη νίκη των ΗΠΑ, όταν στις 24 Ιουλίου του 1969, όταν το πλήρωμα του Apollo 11, προσγειωνόταν με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Όμως οι ανταγωνισμοί για την κατάκτηση του διαστήματος άρχισαν να επιχύνονται τον τελευταίο καιρό, αφότου πρώτος ο 67χρονος δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος, του οποίου η περιουσία ξεπερνά τα 198 δισεκατομμύρια με την εταιρεία του, τη Blue Origin, ανακοίνωσε μία πτήση στα όρια του διαστήματος. Ο Μπέζος είχε ανακοινώσει στις 10 Ιουνίου ότι αυτό θα συμβεί στις 20 Ιουλίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την 52η επέτειο από την αποστολή του Apollo 11.

«Από όταν ήμουν πέντε χρονών, ονειρευόμουν να ταξιδέψω στο διάστημα. Στις 20 Ιουλίου θα ταξιδέψω με τον αδερφό μου», δήλωσε ο Τζεφ Μπέζος, στην ανακοίνωση με την οποία ανέφερε ότι θα πάρει μέρος στη συγκεκριμένη αποστολή. Οι επιβάτες εκτός από τον Μπέζος θα είναι ο αδερφός του Μαρκ, ένας άγνωστος πελάτης, ο οποίος πλήρωσε 28 εκατομμύρια δολάρια για μία θέση που δημοπρατήθηκε και η 82χρονη, Μέρυ Γουάλς «Γουόλι» Φανκ, μία γυναίκα η οποία είχε πραγματοποιήσει εκπαίδευση αστροναύτη τη δεκαετία του '60, αλλά της αρνήθηκαν την ευκαιρία να ταξιδέψει στο διάστημα εξαιτίας του φύλου της και η οποία θα γίνει η γηραιότερη γυναίκα που θα βρεθεί στο διάστημα.

Μάλιστα για να εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό ο 67χρονος δισεκατομμυριούχος πουλούσε κάθε χρόνο μερίδιο από τις μετοχές του στην Amazon αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίου. Στην πτήση του Μπέζος θα χρειαστούν τρία λεπτά για να φτάσουν οι επιβάτες στο απαιτούμενο υψόμετρο, όπου θα έχουν ακόμα τρία λεπτά για να απολαύσουν τις συνθήκες της έλλειψης βαρύτητας. Στο συγκεκριμένο σημείο θα έχουν τη δυνατότητα να λύσουν τις ζώνες τους και να περιπλανηθούν στο διαστημόπλοιο, καθώς και να παρακολουθήσουν τη Γη από ένα παράθυρο της κάψουλας. Μετά από σχεδόν 10 λεπτά το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη Γη. Η εταιρία έχει αναφέρει πως αναμένει να πουλήσει περισσότερες θέσεις για διαστημικό τουρισμό στο μέλλον, αλλά κάτι τέτοιο είναι άγνωστο πότε θα συμβεί, καθώς τα εισιτήρια για το New Shepard δεν έχουν τεθεί προς πώληση.

Θέλοντας να ξεπεράσει τον Μπέζος, ο 70χρονος Βρετανός δισεκατομμυριούχος, ο σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον του οποίου η περιουσία εκτιμάται σε 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του η Virgin Galactic, θα πραγματοποιήσει την πτήση στα όρια του διαστήματος στις 11 Ιουλίου , με το διαστημόπλοιο της το SpaceShipTwo , δηλαδή 9 ημέρες πριν τον Μπέζος. Στο διαστημόπλοιο θα είναι επιβαίνοντες ο ίδιος και άλλα τρία άτομα της VSS Unity. «Η μητέρα μου με δίδαξε να μην εγκαταλείπω ποτέ το στόχο μου να φτάσω στ' αστέρια», δήλωσε ο σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον στην ανακοίνωσή του ότι θα ήταν μεταξύ των πρώτων ανθρώπων που θα πραγματοποιήσουν την αποστολή στο διάστημα.

