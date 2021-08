Πυροσβεστικό αεροπλάνο Beriev 200 κατέπεσε και συνετρίβη στη νότια Τουρκία. Όπως αναφέρει το Reuters, που επικαλείται το πρακτορείο Αnadolu, το σκάφος ανήκε στην τουρκική Διοίκηση Δασών.Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι και τα οκτώ άτομα του πληρώματος σκοτώθηκαν στη συντριβή. Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων πέντε ήταν Ρώσοι και τρεις Τούρκοι.

Το αεροσκάφος, ένα Beriev 200, είχε ενοικιαστεί από τη Ρωσία στη γενική Διεύθυνση Δασών της Τουρκίας, η οποία το χρησιμοποιούσε στη μάχη εναντίον των μεγάλων πυρκαγιών, που έχουν καταστρέψει το νότιο τμήμα της χώρας τις τελευταίες εβδομάδες.

#BREAKING The extinguishing plane that crashed in #Turkey , Kahramanmaras



There are 7 personnel in the Be-200 type aircraft leased from #Russia. pic.twitter.com/7J9iYiWLqm