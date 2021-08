Από σφοδρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες πλήττονται περιοχές στην περιφέρεια της Μαύρης Θάλασσας στην Τουρκία με τραγικό απολογισμό 27 νεκρούς. Όπως αναφέρει το aljazeera.com, τα ξημερώματα της Παρασκευής βρέθηκαν 10 σοροί. Οι περιοχές που πλήττονται είναι η Σινώπη, η Κασταμονή και το Μπαρτίν. Στο Μαρτίν έχει αναφερθεί ως αγνοούμενη μια γυναίκα 80 ετών. Περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που επλήγησαν, μερικοι με τη βοήθεια ελικοπτέρων και σκαφών. Προσωπικό της ακτοφυλακής έσωσε με ελικόπτερα ανθρώπους που είχαν καταφύγει σε σκεπές κτηρίων καθώς τα νερά είχαν κατακλύσει τους δρόμους.

