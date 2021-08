Τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε σήμερα, Σάββατο, 14 Αυγούστου, την Αϊτή, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Ο σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών που συγκλόνισε την Αϊτή σήμερα το πρωί προκάλεσε «πολλές» ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες ζημιές στις νότιες περιοχές της χώρας της Καραϊβικής, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί μέσω Twitter.

Breaking: Multiple hospitals are overwhelmed with patients following magnitude 7.2 earthquake in Haiti. (Via Le Nouvelliste) pic.twitter.com/f8JFjQJR0r

«Απευθύνω έκκληση για πνεύμα αλληλεγγύης και δέσμευσης όλων των πολιτών, προκειμένου να κάνουμε ένα κοινό μέτωπο για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δραματική κατάσταση», πρόσθεσε.

Παράλληλα υπήρξε και προειδοποίηση για τσουνάμι καθώς εκδόθηκε έκτακτη ανακοίνωση, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS). Ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση άνω των 160 χλμ νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς, σύμφωνα με το USGS.

The United States Geological Survey has issued a "red alert" for fatalities following a 7.2 magnitude earthquake in Haiti.



"I can confirm that there are deaths, but I don't yet have an exact toll," says Jerry Chandler, Haiti's director of civil protection. pic.twitter.com/F58LPSKAGn