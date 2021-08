Αϊτή: Σεισμός 7,2 ρίχτερ - Συναγερμός για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών ταρακούνησε την Αϊτή σήμερα , Σάββατο, 14 Αυγούστου, στις 15.30 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό κέντρο. Ο σεισμός έγινε αισθητός στο σύνολο της χώρας και υλικές ζημιές έχουν ήδη καταγραφεί στις πόλεις Ζέρεμι και Κάυ, σύμφωνα με τις φωτογραφίες αυτοπτών μαρτύρων στη νοτιοδυτική χερσόνησο της νήσου.

Λίγη ώρα αργότερα σήμανε συναγερμός για τσουνάμι καθώς εκδόθηκε έκτακτη ανακοίνωση, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση άνω των 160 χλμ νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς, σύμφωνα με το USGS.

The United States Geological Survey (USGS) says as strong 7.0 magnitude earthquake hit in Haiti at 7:29am along the Enriquillo–Plantain Garden Fault which runs through Haiti & Jamaica. Jamaicans need to stay alert & DROP, COVER & HOLD just in case we get hit by aftershocks. pic.twitter.com/UkiPAKztRB