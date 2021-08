Σεισμός στην Αϊτή: Εκατοντάδες νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι - Συγκλονιστικά βίντεο

Σε 227 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε σήμερα, Σάββατο, 14 Αυγούστου, την Αϊτή, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της χώρας. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι μετά τον σεισμό, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Ο πρωθυπουργός της Αϊτής Αριέλ Ανρί κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έναν μήνα μετά τον σεισμό των 7,2 βαθμών που συγκλόνισε τη χώρα το πρωί του Σαββάτου, 14 Αυγούστου.

Σε βίντεο που ανήρτησαν στο διαδίκτυο, ντόπιοι καταγράφουν τα συντρίμμια διαφόρων κτιρίων, μεταξύ αυτών μιας εκκλησίας στην οποία βρισκόταν σε εξέλιξη μια λειτουργία σήμερα το πρωί, στην κοινότητα Λες Ανγκλές.

Locals in southern #Haiti are mobilizing to help each other, and pull victims from under the rubble, because the country has no government. The crime syndicate in power serves foreign powers and the bourgeoisie mafia. Haitians never give up. pic.twitter.com/c6eRdLV60W — Madame Boukman - Justice 4 Haiti 🇭🇹 (@madanboukman) August 14, 2021



Η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου έχει ακόμη ζωντανές τις μνήμες από τον σεισμό της 12ης Ιανουαρίου του 2010, που κατέστρεψε την πρωτεύουσα και άλλες επαρχιακές πόλεις. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και περισσότεροι από 300.000 είχαν τραυματιστεί.

A powerful 7.2 magnitude earthquake hit Haiti on Saturday causing mass panic and damage across the country. Social media images appear to show collapsed buildings and rubble. pic.twitter.com/9CaO4qD7V0 — CBS News (@CBSNews) August 14, 2021

Η Ουάσινγκτον προσφέρει βοήθεια στην Αϊτή

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρόσφερε τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αϊτή μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε σήμερα το νησί, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. O Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε από τους συμβούλους του για τον σεισμό στην Αϊτή όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 29 άνθρωποι και ισοπεδώθηκαν κτίρια, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Breaking: Authorities say at least 225 people are dead following magnitude 7.2 earthquake in Haiti. pic.twitter.com/gipRioWTqM — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 14, 2021

Ο πρόεδρος «ενέκρινε άμεση αμερικανική αρωγή και ανέθεσε στη διευθύντρια της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID), Σαμάνθα Πάουερ, να συντονίσει αυτή την προσπάθεια» ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο ίδιος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που ζήτησε να μην κατονομαστεί.