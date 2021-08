Περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, Κυριακή, 15 Αυγούστου, σε συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ του Αφγανιστάν, ανακοίνωσε νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα μέσω Twitter μετά την είσοδο μαχητών Ταλιμπάν στην πόλη. «Οι περισσότεροι (άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο) ήρθαν από μάχες στην περιοχή Καραμπάγ» διευκρίνισε χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συγκρούσεις. Στην ανακοίνωση δεν υπάρχει αναφορά για θανάτους.

Μάλιστα οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου στο Αφγανιστάν, δήλωσαν δύο ανώτεροι διοικητές τους, που βρίσκονται στην Καμπούλ, αφότου ο πρόεδρος Ασφάρ Γάνι εγκατέλειψε τη χώρα. Ωστόσο δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την αφγανική κυβέρνηση σε σχέση με τον ισχυρισμό των Ταλιμπάν, ενώ δεν κατέστη δυνατή άμεσα η επικοινωνία με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Εν τω μεταξύ δύο αξιωματούχοι των Ταλιμπάν δήλωσαν σήμερα στο Reuters ότι δεν θα υπάρξει μεταβατική κυβέρνηση στο Αφγανιστάν και ότι η οργάνωση αναμένει την πλήρη ανάληψη της εξουσίας. Ο πρόεδρος Ασράφ Γάνι έφυγε από το Αφγανιστάν μετά την είσοδο των μαχητών Ταλιμπάν στην πρωτεύουσα νωρίτερα σήμερα, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η επιστροφή τους στην εξουσία δύο δεκαετίες μετά την εκδίωξή τους από τις υπό τις ΗΠΑ δυνάμεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακαουάλ είχε δηλώσει ότι η εξουσία θα μεταβιβαστεί σε μεταβατική κυβέρνηση.

Το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας στην Καμπούλ μεταφέρθηκε εκτάκτως προς το αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας, όπου έχουν αναπτυχθεί χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες. Ωστόσο η κατάσταση ασφαλείας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν αλλάζει γρήγορα, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, όπου υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα βοηθούν στην απομάκρυνση των περισσοτέρων μελών του αμερικανικού προσωπικού.

«Υπάρχουν αναφορές ότι το αεροδρόμιο δέχεται πυρά ως εκ τούτου δίνουμε οδηγίες στους Αμερικανούς πολίτες να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται» λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε η πρεσβεία.

Δείτε εικόνες από το αεροδρόμιο όπως μεταφέρονται μέσα από τα social media

Scenes from #Kabul Airport, #Afghanistan showing people boarding what appears to a C17 (please correct me if wrong) and what appears to be gunfire in the air in the distance. pic.twitter.com/p3l7zrVu77