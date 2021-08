Στο Τατζικιστάν διέφυγε ο πρόεδρος του Αφγανιστάν - Οι Ταλιμπάν ελέγχουν τις κινήσεις του

Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Άσραφ Γάνι εγκατέλειψε την πρωτεύουσα Καμπούλ για το Τατζικιστάν, όπως αποκάλυψε, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών. Σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά, το προεδρικό γραφείο απάντησε ότι «δεν μπορεί να πει τίποτα σχετικά με τη μετακίνηση του Άσραφ Γάνι για λόγους ασφαλείας». Ένας εκπρόσωπος των Ταλιμπάν είπε ότι η οργάνωση ελέγχει το πού βρίσκεται ο Γάνι.

Afghanistan President Ashraf Ghani has reportedly left the war-torn country as the #Taliban entered Kabul and ordered its troops to remain outside the Afghan capital



