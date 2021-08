Αφγανιστάν: Σοκαριστικές εικόνες με ανθρώπους να πέφτουν από αεροπλάνο στην Καμπούλ

Σκηνές χάους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ μετά από την κατάληψη της πόλης και συνολικά του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν. Νωρίτερα το Reuters ανέφερε πως πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν την ώρα που προσπάθησαν να επιβιβαστούν. Ωστόσο νέα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα κόβουν την ανάσα καθώς φαίνεται άνθρωποι να πέφτουν από αεροσκάφη που έχουν απογειωθεί.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Από τη στιγμή που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν ουσιαστικά την εξουσία στο Αφγανιστάν το κύμα εξόδου από τη χώρα είναι τεράστιο με τους ανθρώπους να προσπαθούν να επιβιβαστούν με κάθε τρόπο στα αεροπλάνα που φεύγουν από την Καμπούλ.

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan

By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Τα τοπικά μέσα έκαναν λόγο για δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους καθώς έπεσαν από αμερικανικό αεροπλάνο C-17 στο οποίο είχαν γαντζωθεί και εκείνο απογειώθηκε.