Χαοτική είναι η κατάσταση που επικρατεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, του Αφγανιστάν, καθώς σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ 5 Αφγανοί πολίτες έπεσαν νεκροί, πάνω στην προσπάθειά τους να μπουν στα αεροπλάνα, προκειμένου να γλιτώσουν από τους Ταλιμπάν. Όπως αναφέρει το Reuters επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν την ώρα που προσπάθησαν να επιβιβαστούν με τη βία στα αεροπλάνα προκειμένου να φύγουν από τη χώρα.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι είχε δει τα πτώματα 5 ατόμων να μεταφέρονται σε αυτοκίνητο. Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο αν τα θύματα σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς ή ποδοπατήθηκαν. Σημειώνεται ότι νωρίτερα Αμερικανοί στρατιώτες οι οποία είναι υπεύθυνοι για το αεροδρόμιο, πυροβόλησαν στον αέρα για να διασκορπίσουν το πλήθος.

Οι κυβερνήσεις 60 και πλέον χωρών με κοινή ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι οι Αφγανοί και οι ξένοι που θέλουν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν πρέπει να επιτραπεί να αναχωρήσουν με ασφάλεια και ότι τα αεροδρόμια και οι συνοριακές διελεύσεις πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Η συγκεκριμένη διακήρυξη δημοσιοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και άλλων 60 χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, του Κατάρ και του Ηνωμένου Βασιλείου τονίζουν στο κείμενο αυτό ότι «αυτοί που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας» στο Αφγανιστάν φέρουν «την ευθύνη» και θα «δώσουν λόγο» για την «προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ιδιοκτησίας» και καλούν να υπάρξει «άμεση αποκατάσταση της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης». Στην κοινή διακήρυξη προστίθεται πως «στον αφγανικό λαό αξίζει να ζει με ασφάλεια και αξιοπρέπεια» και «εμείς στη διεθνή κοινότητα παραμένουμε έτοιμοι να τον βοηθήσουμε».

