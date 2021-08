Αφγανιστάν: Πώς οι Δυτικοί προσπαθούν να δραπετεύσουν από το αμόκ των Ταλιμπάν

Πλήρως αιφνιδιασμένη παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις ραγδαίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν χωρίς να έχει ακόμα συνειδητοποιήσει την ταχύτητα κατάρρευσης όλων των δομών του αφγανικού κράτους και κυρίως του στρατού με χιλιάδες Αφγανούς να ποδοπατούνται στο αεροδρόμιο της Καμπούλ αναζητώντας τρόπο διαφυγής. Όλες οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και η πεποίθηση, που είχαν διαμορφώσει οι επιτελείς των ΗΠΑ αλλά και οι δυτικές κυβερνήσεις για τη δυναμική των Ταλιμπάν, εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι ήταν λανθασμένες.

Η Δύση συνολικά διαδραματίζοντας πλέον ρόλο παρατηρητή αποδεικνύεται ότι δεν έχει ακόμα σχέδιο για την επόμενη μέρα στο Αφγανιστάν με τις δυνάμεις των Ταλιμπάν μετά την προέλασή τους να έχουν την απόλυτη κυριαρχία της χώρας. Χαρακτηριστικές του απόλυτου αιφνιδιασμού των δυτικών δυνάμεων είναι οι απίστευτες σκηνές, που εκτυλίσσονται τα τελευταία 24ωρα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ με την επιχείρηση εκκένωσης της πόλης για τις διπλωματικές αποστολές αλλά και για τους Αφγανούς, που συνεργάστηκαν μαζί τους για 20 χρόνια, να αποτελεί πλέον το μεγάλο στοίχημα.

Οι χιλιάδες Αφγανοί, που επί 2 δεκαετίες παρείχαν τις υπηρεσίες τους στη στρατιωτική διοίκηση των ξένων δυνάμεων, που αναπτύχθηκε σε όλη την αφγανική επικράτεια, όσοι συνεργάστηκαν με τις δυτικές διπλωματικές αποστολές και τα στελέχη όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας των αφγανικών ενόπλων δυνάμεων και της κρατικής διοίκησης, που δεν έχουν υποβάλει τα διαπιστευτήρια τους στους Ταλιμπάν, όπως έχει κάνει ήδη η συντριπτική πλειοψηφία, βλέπουν τα νατοϊκά μεταγωγικά αεροσκάφη ως την μόνη διέξοδο από την εφιαλτική πραγματικότητα.

“Wake! For the sun, who scatter'd into flight

The stars before him from the field of night

Drives night along with them from Heav'n & strikes

The Sultan's turret with a shaft of light”



Sunrises on thousands of people stranded at Kabul airport #Afghanistan pic.twitter.com/klJnODvzR8