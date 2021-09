Λα Πάλμα: Η λάβα από την έκρηξη του ηφαιστείου έφτασε στα σπίτια - Συγκλονιστικές εικόνες

Την υποχρεωτική εκκένωση δέκα κοινοτήτων, που έχουν τεθεί σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού, ανακοίνωσαν οι αρχές του νησιού Λα Πάλμα, στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Κούμπρε Βιέχα. Η τοπική κυβέρνηση, «Καμπίλδο», κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν στη ζώνη του ηφαιστείου. Εικόνες στα social media δείχνουν τη λάβα να έχει φτάσει μέχρι τις εξώπορτες των σπιτιών των κατοίκων της περιοχής.

Διαβάστε ακόμη: Συναγερμός έχει σημάνει στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας - Ανθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

The lava with its high temperatures destroys the houses in the area in La Palma of Canary Islands in Spain. pic.twitter.com/XiSi0jVf8J