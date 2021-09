Έκρηξη ηφαιστείου σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή (19/9) στο νησί Λας Πάλμας, στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας, όπως έγινε γνωστό από την τοπική κυβέρνηση. Μια τεράστια στήλη καπνού υψώθηκε μετά την έκρηξη στις 15:15 τοπική ώρα στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων. Λίγες ώρες πριν, οι αρχές απομάκρυναν περίπου 40 ανθρώπους, με προβλήματα κινητικότητας και ζώα από αγροκτήματα, από τα χωριά περιμετρικά του ηφαιστείου.

Η πρώτη καταγεγραμμένη ηφαιστειακή έκρηξη στο Λας Πάλμας είχε σημειωθεί το 1430, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Στην πιο πρόσφατη έκρηξη, που καταγράφηκε το 1971, ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του, όταν έβγαζε φωτογραφίες κοντά στην περιοχή όπου έρεε η λάβα, όμως δεν υπήρξαν απώλειες περιουσίας.

Δείτε LIVE πλάνα από την έκρηξη του ηφαιστείου στο Λας Πάλμας:

Οι ευάλωτοι άνθρωποι και τα ζώα απομακρύνθηκαν από τις περιοχές Λας Μάντσας, Φουενκαλιέντε, Λα Μπομπίγια, Ελ Ρέμο και Πουέρτο Νάος, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων, όμως το νησί παραμένει σε «κίτρινο συναγερμό», τον δεύτερο χαμηλότερο στο σύστημα προειδοποίησης των τεσσάρων βαθμίδων. Στρατιώτες κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν στην επιχείρηση εκκένωσης, έγινε γνωστό από το υπουργείο Άμυνας. Οι αρχές δεν έδωσαν εντολή για τη γενική απομάκρυνση έως και 35.000 ανθρώπων, που ζουν κοντά στο ηφαίστειο.

«Οι σεισμοί είναι ολοένα και ισχυρότεροι και το μάγμα πιέζει σταθερά προς την επιφάνεια. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για μια έκρηξη, που σημαίνει ότι οι αρχές αποφάσισαν να απομακρύνουν ορισμένους ανθρώπους», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας των Καναρίων Νήσων. Αφότου οι επιστήμονες κατέγραψαν μια σειρά 4.000 σεισμικών δονήσεων, οι αρχές κήρυξαν την περιοχή σε κίτρινο συναγερμό για το ενδεχόμενο έκρηξης στις 14 Σεπτεμβρίου.

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma #volcanology pic.twitter.com/twJwZfbAjw